Bild: imago images/Martin Wagner

Veterinäramt kündigt Kontrollen an - Tierschützer erheben Vorwürfe gegen Mastbetrieb in Elbe-Elster

20.05.20 | 19:47 Uhr

Zu wenig Platz, Verletzungen an Beinen und Schwänzen: Heimlich gedrehte Aufnahmen der Organisation Animal Rights Watch sollen zeigen, wie eine Schweinemast in Elbe-Elster gegen Auflagen vertößt. Jetzt schaltet sich das Amt ein.

Die Tierschutzorganisation Animal Rights Watch (ARIWA) erhebt Vorwürfe gegen eine Schweinezucht im Elbe-Elster-Kreis. Der Betreiber soll dort Zuchtsauen illegal in zu engen Kastenständen halten. In diesen schmalen Metallkäfigen werden die Tiere während der Trächtigkeit und Säugezeit gehalten. Bei dem Betrieb in Sonnewalde handelt es sich um eine kombinierte Schweinemast und Schweinezucht mit mehr als 10.000 Schweinen. "Teilweise sind die Kastenstände 64 Zentimeter breit, in einem anderen Bereich 71 Zentimeter", sagt ARIWA-Sprecherin Sandra Franz. "Die Sauen können darin im Liegen nicht ihre Beine ausstrecken, wie es die Tierschutz-Nutztierhaltungsverordnung vorschreibt." Heimlich gedrehte Videoaufnahmen von Anfang April sollen außerdem zeigen, dass einige Tiere keinen Zugang zu sogenanntem Beschäftigungsmaterial haben und Verletzungen an Beinen und Schwänzen aufweisen. Der Betreiber wollte sich auf Anfrage nicht zu den Vorwürfen äußern.

Keine bundesweiten Vorgaben für die Größen von Kastenständen

Das zuständige Veterinäramt des Landkreises erklärte gegenüber dem rbb, dass den Behörden bei den Kastenständen eine konkrete Handhabe fehle. Denn für die Größe dieser Ställe gebe es bundesweit keine einheitlichen Vorgaben. Die Bundesregierung arbeite bereits seit 2016 an einer Änderung der Tierschutz-Nutztierhaltungsverordnung, in der es konkrete und deutschlandweite Vorgaben für die Kastenstandshaltung von Sauen geben soll, wie Amtstierärztin Antje Neudeck auf Nachfrage mitteilte. Eine entsprechende Novelle der Tierschutzverordnung sollte bereits im Februar vom Parlament verabschiedet werden, so Neudeck. Doch der Beschluss wurde vertagt. "Das bedeutet, dass sowohl die schweinehaltenden Betriebe als auch die Veterinärbehörden bis heute keine klaren Vorgaben für gesetzeskonforme Kastenstände haben, so dass die Tierhalter nicht in Umbauten investieren und die Behörden keine Anordnungen treffen können", sagt die Amtstierärztin.

Veterinäramt kündigt Kontrollen an

Was das Beschäftigungsmaterial angeht, erklärte das Veterinäramt auf Nachfrage, "dass jedes Schwein jederzeit Zugang zu gesundheitlich unbedenklichem und in ausreichender Menge vorhandenem Beschäftigungsmaterial" haben müsse. Die Videoaufnahmen der Artenschützer zeigten, dass solche Geräte in Gruppenställen vorhanden seien, nicht aber in den Kastenständen. Den Tierschützern zufolge sollen zudem hochträchtige Sauen in Kastenständen eine Woche vor Abferkeltermin unerlaubt fixiert worden sein. "Durch die Fixierung im Kastenstand besteht die Gefahr, dass die Sauen dort ihre Ferkel zur Welt bringen und die durch die vielen anderen Sauen erdrückt werden", sagt ARIWA-Sprecherin Sandra Franz. Dazu erklärte das Veterinäramt Elbe-Elster, der Betriebsleiter habe angegeben, dass es sich dabei um Sauen handle, die noch lange genug vor der Abferkelung stünden. Sie seien zur Beruhigung in den Kastenständen. Der Landkreis Elbe-Elster hat gegenüber dem rbb angekündigt, den Betrieb in Sonnewalde "zeitnah kontrollieren" zu wollen. Dann soll auch geprüft werden, wie die Schürfwunden an Beinen und Schwänzen einiger Tiere zu erklären seien.

Sendung: Brandenburg Aktuell, 20.05.2020, 19.30 Uhr