Mehr fertige Wohnungen in Berlin, weniger in Brandenburg

Kräne, Lkw, Bauarbeiter - was das Stadtbild prägt, lässt sich jetzt auch in Zahlen ausdrücken: 2019 sind in Berlin so viele Wohnungen fertiggestellt worden wie lange nicht. In Brandenburg hingegen gingen die Zahlen zurück. Bis auf eine bestimme Gegend.