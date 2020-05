Erstmals hat der Bundesgerichtshof in Karlsruhe eine Grundsatzentscheidung im Abgasskandal getroffen. Demnach haben Zehntausende Anspruch auf Schadensersatz. Rund ein Drittel der Kläger wird von einer Potsdamer Kanzlei vertreten.

Zehntausenden Käufern manipulierter Dieselautos steht Schadenersatz von Volkswagen (VW) zu. Die obersten Zivilrichter des Bundesgerichtshofs (BGH) stellten am Montag fest, dass der Einsatz illegaler Abgastechnik in Millionen Fahrzeugen sittenwidrig war und den Käufern dadurch ein Schaden entstanden ist. Allerdings müssen die gefahrenen Kilometer auf die Entschädigung angerechnet werden.



Das Urteil dürfte Signalwirkung für tausende laufende Verfahren im Dieselskandal haben. Mehr als ein Drittel der Anspruchsteller werden dabei von einer Rechtsanwaltskanzlei aus Potsdam vertreten. VW will den Klägern nun Einmalzahlungen anbieten.