Die Internationale Funkausstellung in Berlin soll trotz Corona-Pandemie stattfinden - allerdings als reine Fachmesse. Wegen der Abstandsregelungen haben die Veranstalter ein Alternativkonzept vorgelegt. Danach haben Privatbesucher keinen Zutritt.

Die Internationale Funkausstellung (IFA) in Berlin soll trotz der Corona-Pandemie auch in diesem Jahr stattfinden. Die zuständigen Behörden hätten grünes Licht gegeben, teilte die Messegesellschaft am Dienstag mit. Die weltgrößte Technikmesse sei für Anfang September geplant.

Wegen der aktuellen Kontaktbeschränkungen haben die Veranstalter demnach ein Alternativkonzept erarbeitet. Es sieht vor, dass die IFA diesmal nur drei Tage dauert und Fachbesuchern vorbehalten bleibt. Privatpersonen können die IFA virtuell verfolgen.

Zudem soll die Messe in vier eigenständige Veranstaltungen aufgespalten werden. Außerdem soll die Teilnehmerzahl auf jeweils 1.000 Personen pro Tag begrenzt werden.