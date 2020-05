imago-images/Jesus Merida Audio: Inforadio | 27.05.2020 | Andreas Bartholmess | Bild: imago-images/Jesus Merida

Interview | Wirtschaftsexperte Andreas Bartholmess - "Wir dürfen den Neubeginn vor lauter Corona nicht verstolpern"

31.05.20 | 17:17 Uhr

Wie soll das gehen: Die Wirtschaft nach Corona wieder aufzubauen? Um diese Frage wird gerade hart gerungen. Der Gründer und Wirtschaftswissenschafler Andreas Batholmess hat da eine klare Botschaft: Bitte nicht wieder genauso wie vorher.

rbb: Herr Barthelmess, Ihre Grundthese ist: Wir entwickeln uns gegenwärtig nicht mehr schrittweise weiter, sondern uns steht ein radikaler Umbruch bevor - beziehungsweise wir sind schon drin. Eine große Zerstörung. Was treibt die an? Die These ist: Disruption ist überall, und Disruption ist der Bruch. Und Sie sagen richtig Schritt für Schritt. Das ist die alte bundesrepublikanische Denke. Die Nachkriegserfahrung - Stichwort Wirtschaftswunder - war immer: Wir machen ingenieursmäßig alles Schritt für Schritt besser. Jetzt erleben wir einen radikalen Bruch, der auch durch den technologischen Fortschritt ausgelöst wird. Meine These in diesem Buch ist, dass der technologische Fortschritt immer der Antrieb von allem ist, und die Politik und die Wirtschaft und das Kulturelle sind eigentlich nur Folgeerscheinungen. Und wir sehen eben jetzt in diesen unterschiedlichen Bereichen schon diese Brüche: Einen Komiker als Präsidenten in der Ukraine, einen TV Reality-Star und Unternehmer in Amerika, eine Greta Thunberg, die sicherlich in den Achtzigern und Neunzigern keine Chance gehabt hätte, mit ihrer Message durchzukommen. Wir erleben in verschiedenen Bereichen bis hin ins Private eklatante Umbrüche, die anders sind als das Schritt-für-Schritthafte der Jahrzehnte zu Ende des 20. Jahrhunderts.

Zur Person Andreas Barthelmess/Obetke Andreas Barthelmess ist ein Startup-Gründer und Publizist. Er studierte Volkswirtschaft und Politische Wissenschaften, arbeitete als Unternehmensberater, war Geschäftsführer bei Gruner und Jahr und ist Executive Advisor bei mehreren europäischen Startups. Barthelmess lebt in Berlin und veröffentlicht regelmäßig Gastbeiträge für mehrere große Zeitungen. Anfang Mai erschien sein Buch "Die große Zerstörung".

Blicken wir mal auf die Arbeitswelt: Wird es da in wenigen Jahren besser und gerechter zugehen oder tritt eher das Gegenteil ein? Ich befürchte, das Gegenteil, weil wir jetzt eigentlich schon die Polarisierung bei den digitalen Champions sehen. Es gibt eine digitale Elite, denken Sie an die Programmierer, denken Sie an die Data Scientists, die extrem viel Geld verdienen, die von den großen Tech-Konzernen umworben werden und ohne Personalverantwortung oft mehr verdienen als Geschäftsführer in Mittelstandsunternehmen in Deutschland. Auf der anderen Seite schafft dieses Digitale auch ein neues Prekariat. Denken Sie an die Leute, die jede Nacht die Roller wieder einsammeln oder die Menschen, die die Pakete austragen. Ich befürchte, es gibt eine Polarisierung in der Arbeitswelt und die Nivellierung, die wir eigentlich in der Nachkriegsordnung hatten, bricht: Nämlich dass jeder gebraucht wird, dass die Gewerkschaften mit den Arbeitgebern zusammenarbeiten. Das schafft natürlich Konflikte und auch Zukunftsängste.

Wieviel gute, qualifizierte Arbeit wird es denn neben den digitalen Bereichen überhaupt noch geben? Die anderen Bereiche wird es schon noch geben. Das Problem ist: Wo findet die Wertschöpfung statt? Wo finden die Gewinne statt? Wenn Sie sich anschauen, wie digitale Unternehmen arbeiten, geht es letztlich darum: Wer besitzt den Kundenzugang? Egal, ob Sie sich Uber anschauen oder Google - es sind ja quasi Monopole, die durch Netzwerkeffekte eine Selbstverstärkung schaffen, die sie konkurrenzlos macht. Und das ist auch der große Bruch zum Industriellen.

Bislang ist ja vieles an Europa genau in dieser Hinsicht vorbeigelaufen: Die großen digitalen Beschleuniger Google, Apple, Facebook, Amazon auch Microsoft sind in den USA Zuhause. China hat noch ein paar wichtige Mitspieler auf dem Feld. Ist Europa schon abgehängt? Europa läuft Gefahr, abgehängt zu werden - beziehungsweise ist schon abgehängt. Wenn wir uns auf Robotik oder ähnliche Sachen konzentrieren oder auch Deep-Tech-Forschung, haben wir immer noch nicht den Mechanismus verstanden, dass wir uns nachher mit der Hardware in die Netzwerke der anderen einordnen müssen – und die bestimmen letztlich die Preise.



Das heißt, wir brauchen eigene Betriebssysteme und eigene Netzwerke? Konkurrenz ist auf jeden Fall mal eine gute Idee. Die Konkurrenzlosigkeit dieser Plattformen ist ein großes Problem. Man schafft auch Konkurrenz dadurch, dass man diejenigen, die zu stark sind, schärfer reguliert. Wir schauen mit einer pseudo-marktwirtschaftlichen Brille auf diese Welt und verstehen nicht, dass sie anders funktioniert als früher. Und selbst früher sind wir gegen Monopole hart vorgegangen, und wir tun es jetzt nicht einmal mehr, obwohl es im Digitalen verschärft der Fall ist.

Haben Sie Vorschläge, was wir akut anpacken müssen, damit es nicht einfach nur auf eine große Zerstörung hinausläuft, sondern damit wir im Gegenteil eine besser organisierte Wirtschaft hinbekommen, mit vielleicht sogar gerechter Verteilung und mehr Fairness für den Einzelnen? Wir müssen härter gegen die digitalen Monopole sprich Facebook, Google, Amazon, Apple und so weiter vorgehen. Zunächst müssen wir sie klar besteuern. Zum Zweiten müssen wir uns anschauen, wie wir gegen die Monopole vorgehen. Und am Ende müssen wir sie vor die Wahl stellen: Öffnet Eure Tore und Schnittstellen, so dass andere Unternehmen an Euren Daten partizipieren können. Und fragen: Verstehen wir eigentlich die Nutzerdaten als so etwas wie ein öffentliches Gut mit gewissen datenschutzrechtlichen Vorgaben – oder müssen wir Euch zerschlagen? Damit meine ich nicht Enteignung, sondern - am Beispiel Facebook - die Fusionen rückabzuwickeln. Facebook ist ja nicht nur Facebook, Facebook ist Instagram, WhatsApp und Facebook, und wir haben es zugelassen, dass ein Unternehmen unsere komplette Kommunikation steuert. Ich möchte daran erinnern, dass wir vor zehn oder zwölf Jahren Axel Springer noch verboten haben, Pro Sieben Sat.1 zu übernehmen, weil wir dachten, die hätten dann zu viel Medienmacht. Vor diesem Hintergrund wirkt das lächerlich, weil heute diese drei Applikationen, die so prägend für unsere Kommunikation sind, in der Hand eines Unternehmens liegen. Und das halte ich für sehr gefährlich.

Was wäre die Alternative, wenn das alles nicht gelingt? Also auch wenn ich hier der Regulierung durchaus das Wort rede … ich bin ja Marktwirtschaftler, mir macht es Spaß, Unternehmen aufzubauen. Und ich glaube auch an die Marktwirtschaft als ein Prinzip: Dass Kreativität entsteht, dass sich gute Unternehmen durchsetzen, dass Menschen die Möglichkeit haben, zu wählen, was sie wollen. Deshalb kann Regulierung nur ein Baustein sein. Wir müssen auch in unsere eigene Zukunft investieren: Wir müssen Start-ups bauen. Wir müssen Tech-Unternehmen in Europa bauen. Wir glauben, dass Müsli-Start-ups und Hundefutter-Start-ups genauso wichtig sind wie Tech-Start-ups. Es ist ein Problem in Deutschland, dass wir nicht diese vollkommen revolutionären Gründungen haben, sondern diese Commerce Gründungen. Zum einen trauen sich die Gründer diese Gründungen nicht zu, zum anderen investieren die Investoren nicht gern in sie, weil sie glauben, die kommen ohnehin aus den USA. Das ist ein Teufelskreis, den wir durchbrechen müssen.

Beides scheint derzeit möglich nach der Zerstörung: eine alte Welt in Trümmern oder aber eine besser zusammengesetzte neue Welt. Finden Sie ausreichend Anlass für Optimismus? Zunächst ist ja dieses Buch kurz vor der Corona-Krise entstanden, und trotzdem ist es natürlich in irgendeiner Form durch die Corona-Krise - Disruption, Zerstörung und so weiter - bestätigt worden. Eins stört mich in der gegenwärtigen Krise: Der Staat suggeriert, dass alles wieder so werden wird, wie es war. Die ganze Rhetorik geht in die Richtung zu sagen: Wir helfen den Unternehmen, wir stützen sie mit Milliardenkrediten. Das ist zum Teil auch richtig. Aber die Idee: Wir bauen das wieder so auf, wie es vorher war, ist komplett falsch. Wir müssen diese Krise als Chance begreifen, nach vorne zu denken. Mir fehlt komplett das Prospektiv, im Moment dieser Krise zu sagen: Wie können wir aus dieser Krise das Neue entwickeln?

Kommt da was in Gang, was in Ihrem Sinne ist? Im Moment sehe ich es noch nicht so richtig, weil ich glaube, im Moment sind wir kurzfristig noch zu sehr mit dem operativen Corona-Thema beschäftigt. Ich hoffe, dass es in Gang kommt. Ich hoffe, dass sich in den nächsten Wochen und Monaten die Diskussion in diese Richtung entwickelt. Und es ist dringend notwendig, weil ich glaube: Auf der einen Seite bietet, so merkwürdig sich das anhört, diese Krise eine Chance für einen Neubeginn. Und auf der anderen Seite müssen wir aufpassen, dass wir vor lauter Corona diesen Neubeginn nicht verstolpern. Vielen Dank für das Gespräch. Das Interview führte Gerd Dehnel, Redaktion Inforadio. Die verschriftlichte Form ist eine gekürzte und redigierte Fassung. Das gesamte Gespräch können Sie hören, wenn Sie auf den Audiobutton im Titelbild dieses Beitrags klicken.

