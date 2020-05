Paula W. Berlin Montag, 11.05.2020 | 20:06 Uhr

Das ist ein echtes Problem. Ich will meine Mutter nicht entmündigen,warne sie aber regelmäßig vor dem Enkeltrick,dem abgewandelten Coronatrick. Sie soll sich bitte nichts am Telefon aufschwatzen lassen,sondern am besten gleich auflegen und bitte sich auch nichts an der Haustür andrehen lassen und bitte um Gottes Willen keinen Vertreter in die Wohnung lassen.

Mit mäßigem Erfolg. Kaffeefahrten macht sie nicht mehr,da buchen wir lieber seriöse Senoirenfahrten.

Das ist ja auch schwer,wenn einem da geschulte Gangster so richtig freundlich was erklären. Ich versuche weiterhin,meine Mutter und ihren Freundes - und Bekanntenkreis zu überzeugen ,bitte hyper vorsichtig zu sein und informiere sie über solche Berichte,damit sie vllt auch gegenseitig auf sich aufpassen. Und ich gebe die Hoffnung nicht auf.Schließlich gehören sie noch zu den XY-Zuschauern,schon zu Eduard Zimmermanns Zeiten :-)