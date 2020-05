Mehr fertige Wohnungen in Berlin, weniger in Brandenburg

Kräne, Lkw, Bauarbeiter - was das Stadtbild prägt, lässt sich jetzt auch in Zahlen ausdrücken: 2019 sind in Berlin so viele Wohnungen fertiggestellt worden wie lange nicht. In Brandenburg hingegen gingen die Zahlen zurück. Bis auf eine bestimme Gegend.

In Berlin sind im vergangenen Jahr so viele Wohnungen fertiggestellt worden wie seit 22 Jahren nicht. 18.999 neue Wohnungen entsprachen einem Zuwachs von knapp 14 Prozent gegenüber dem Vorjahr, wie das Amt für Statistik Berlin-Brandenburg am Donnerstag mitteilte.

Mehr Wohnungsbau in Berlin, weniger in Brandenburg

Rund 80 Prozent dieser Wohnungen entstanden in neu gebauten Mehrfamilienhäusern. Der Rest in neuen Ein- bis Zweifamilienhäusern oder in schon bestehenden Gebäuden. Hier sind es zum Teil Dachgeschosse, die ausgebaut wurden, die zu dem Plus führten. Schaut man auf die Bezirke, sind im vergangenen Jahr vor allem in Mitte (3.918) und Treptow-Köpenick (2.915) neue Wohnungen fertig geworden. Die wenigsten entstanden in Reinickendorf.

Deutlich gestiegen sind die Zahlen auch in Brandenburg. Aber nur rund um den neuen Hauptstadtflughafen BER im Landkreis Dahme-Spreewald: Dort wurden 1.624 neue Wohnungen fertig. Insgesamt gab es in der Mark aber weniger Baufertigstellungen als im Vorjahr. Die Zahl sank um knapp sechs Prozent auf 10.895. Die meisten dieser Wohnungen entstanden in Potsdam (1.635) sowie in den Landkreisen Dahme-Spreewald (1.624) und Barnim (1.232).