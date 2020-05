Mehr Wohnungsbau in Berlin, weniger in Brandenburg

In Berlin ist die Zahl der genehmigten Wohnungen in den ersten Monaten des Jahres gestiegen. Nach Angaben des Statistischen Landesamts Berlin-Brandenburg wurden von Januar bis März 5.300 Wohnungen genehmigt. Das seien im Vergleich zum 1. Quartal des vergangenen Jahres knapp zehn Prozent mehr.

Der Großteil an neuen Wohnungen entstehe in Neubauten. Bei den Baugenehmigungen seien die Bezirke Marzahn-Hellersdorf und Spandau die Spitzenreiter. Schlusslichter bei der Schaffung von neuem Wohnraum in der Hauptstadt seien Friedrichshain-Kreuzberg und Neukölln.