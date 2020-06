Hunderte Beschäftigte des Autozulieferers ZF haben am Donnerstag am Standort Brandenburg an der Havel gegen den geplanten Abbau von rund 7.500 Stellen in Deutschland protestiert. Rund 400 Teilnehmer mit 250 Autos und Fahrzeugen hätten sich an der Aktion beteiligt, teilte die Bezirksleitung Berlin-Brandenburg-Sachsen der Gewerkschaft IG Metall am Donnerstag mit. "Die Kolleginnen und Kollegen haben Grund zur Sorge um ihre Arbeitsplätze", hieß es von Bezirksleiter Stefan Schaumburg. "Den geplanten Stellenabbau werden wir nicht kampflos hinnehmen."