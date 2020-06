Damit ist jetzt nicht nur in Berlin, sondern auch in Dresden und München Schluss. Am Dienstag wird der Betrieb für immer eingestellt, wie der rbb aus Bahnkreisen erfuhr.

Mit Gepäck zum Bahnhof oder von dort vor die eigene Haustür: Mit Clever Shuttle versuchte die Bahn seit 2017, den Comfort von Bahn und Auto miteinander zu kombinieren. Neben Call a Bike und dem Carsharing-Angebot Flinkster waren die froschgrünen Clevershuttles Vorzeigeprojekte der Sharing Economy. Mehrere Fahrgäste mit ähnlichem Ziel teilen sich per App die Fahrt im Elektro- oder Wasserstoffauto. Die Kosten rutschten so deutlich unter den Taxipreis.

Der Grund: Die CO2-freie Mobilität auf der letzten Meile rechnete sich nie und beschert der Bahn hohe Verluste. Sie ist Mehrheitseignerin des Start-ups, das seine Geschäftsstelle in Berlin am Halleschen Ufer nahe der Möckernbrücke hat. Angesichts der eigenen, coronabedingten, zweistelligen Milliardenschulden stellt der bundeseigene Staatskonzern die Sammeltaxis bei uns ein. Sie fallen dem Sparkurs zum Opfer. Kein Wunder, denn das Start-up soll in Großstädten dreistellige Millionenverluste eingefahren haben. Der Bund hilft der Bahn zwar aus ihrer Milliarden-Patsche. Diese Hilfe ist jedoch an harte Sparauflagen gekoppelt.

Wegen des starken Angebots von BVG und S-Bahn ist es den grünen Elektrotaxis nie gelungen, in Berlin nennenswerte Marktanteile zu erobern. Eine Fortsetzung für Clever Shuttle gibt es nur in wenigen Städten. In Düsseldorf, Leipzig und Kiel ist der Fahrdienst der Bahn nicht in Konkurrenz zum kommunalen ÖPNV unterwegs. Dort werden die Kosten mit den örtlichen Verkehrsbetrieben geteilt.