"Guten Morgen Berlin

Du kannst so hässlich sein

So dreckig so grau" (Peter Fox 2010)

Dieses Bild ist nicht vollständig, wenn die am Montag vorgestellte neue Kampagne der Berliner Tourismus- und Kongressgesellschaft hält, was sie verspricht: Unter dem Motto "Berlin. Auch das" wirbt sie in der Corona-Krise mit den Parks, Wäldern und Seen der Stadt um Urlauber.