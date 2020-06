imago images/Schoening Audio: ARD-Börse | 05.06.2020 | K. Busen | Bild: imago images/Schoening

Berliner Konzern löst Lufthansa ab - Deutsche Wohnen steigt in den Dax auf

04.06.20 | 23:06 Uhr

In Berlin genießt der Immobilienkonzern keinen guten Ruf, aber auf dem Börsenparkett glänzt er mit seinen Zahlen: Die Deutsche Wohnen steigt in die erste Börsenliga auf. Für die Berliner weichen muss ausgerechnet ein Dax-Gründungsmitglied.

Die Lufthansa steigt ab in den MDax – die Deutsche Wohnen steigt auf in den Dax: Berlin bekommt mit dem Aufstieg des Immobilienkonzerns Deutsche Wohnen 14 Jahre nach der Schering-Übernahme durch Bayer wieder einen Konzern in Deutschlands erster Börsenliga. Das gab die Deutsche Börse am Donnerstagabend bekannt. Der Aufstieg in den Dax erfolgt demnach am 22. Juni.



"Wir freuen uns sehr über den Aufstieg in den Leitindex des deutschen Aktienmarktes. Dies belegt unsere erfolgreiche Entwicklung in den vergangenen Jahren“, sagt Michael Zahn, Chef von Deutsche Wohnen. Auch künftig werde Deutsche Wohnen Verantwortung übernehmen. "Die Entwicklung von bezahlbarem und lebenswertem Wohnraum bleibt unsere oberste Priorität", so Zahn.

Immobilien haben Wert von 24 Milliarden Euro

Maßgeblich für die Zugehörigkeit zum Kreis der 30 Dax-Konzerne sind Börsenumsatz (Handelsvolumen) und Börsenwert (Marktkapitalisierung) eines Unternehmens. Deutsche Wohnen ist mit bundesweit 160.000 Wohnungen der zweitgrößte private Vermieter in der Republik. Der Wert der Wohnungen liegt bei 24 Milliarden Euro. Der zweitgrößte deutsche Wohnungsvermieter ist nach einer Reihe von Übernahmen und Zukäufen mit fast 15 Milliarden Euro inzwischen fast so viel wert wie die Deutsche Bank, die auf eine Marktkapitalisierung von 17 Milliarden kommt.



Der Gewinn der Deutschen Wohnen stieg in den vergangenen Jahren kontinuierlich. 2019 kletterte das operative Ergebnis aus Vermietungen bundesweit um elf Prozent auf 538 Millionen Euro. Im ersten Quartal 2020 stieg der operative Gewinn wegen des seit Februar in Berlin gültigen Mietendeckels nur noch um 2,4 Prozent. Für diesen Freitag hat Deutsche Wohnen die Aktionäre zur Hauptversammlung geladen.

Widerstand in Berlin

Die Deutsche Wohnen ist in Berlin wegen ihrer Mietpreispolitik umstritten. Beim Abschluss neuer Mietverträge in Berlin vereinbarte das Unternehmen im vergangenen Jahr eine Miete von durchschnittlich 9,19 Euro pro Quadratmeter (kalt). In den mehr als 110.000 Einheiten im Großraum Berlin zogen die Mieten in den ersten drei Monaten dieses Jahres im Vergleich zum gleichen Zeitraum des Vorjahres um 2,3 Prozent an.



Das Berliner Bündnis "Deutsche Wohnen Co. enteignen" will ein Volksbegehren auf den Weg bringen und fordert die Enteignung großer Wohnungskonzerne wie die Deutsche Wohnen. Das Bündnis will angesichts stark gestiegener Mieten in Berlin solche Unternehmen "vergesellschaften", die mehr als 3.000 Wohnungen besitzen.

Lufthansa im Sog der Corona-Krise

Das Berliner Immobilienunternehmen übernimmt den Dax-Posten von der Lufthansa, die als Gründungsmitglied der ersten deutschen Börsenliga den Gang in den MDax antreten muss. Vom 22. Juni an wird die Fluggesellschaft in den mittelgroßen Werten gelistet.



Mit ihrem Dax-Abstieg ist die Deutsche Lufthansa AG in namhafter Gesellschaft: Im September 2019 musste das Industrie-Urgestein Thyssenkrupp den Top-Börsenindex verlassen, ein Jahr zuvor erwischte es die Commerzbank. Auch Thyssen und die Commerzbank gehörten zum Kreis der 15 Gesellschaften, die seit dem Start des Dax am 1. Juli 1988 bis dahin ohne Unterbrechung in dem Index gelistet waren.



Die Lufthansa war in der Corona-Krise schwer unter Druck geraten, weil seit Monaten kaum noch Flugverkehr möglich ist. In dem Konzern mit etwa 138.000 Beschäftigten stehen deswegen Tausende Jobs auf der Kippe.