Auch mit Mietendeckel - Deutsche Wohnen will weitere Häuser in Berlin kaufen

05.06.20 | 12:16 Uhr

Noch vor Kurzem hieß es von der privaten Wohnungsgesellschaft Deutsche Wohnen, Investitionen in Berlin ständen auf dem Prüfstand, man werde anderwo tätig. Jetzt will das Unternehmen 21 Häuser in sechs Bezirken kaufen. Teils sogar in Milieuschutzgebieten.

Der Berliner Immobilienkonzern Deutsche Wohnen (DW), der am 22. Juni in den DAX aufsteigen wird, ist nach eigenen Angaben dabei, 21 Häuser in Berlin zu kaufen. Die betroffenen Häuser liegen in den Bezirken Charlottenburg-Wilmersdorf, Mitte, Friedrichshain-Kreuzberg, Neukölln, Treptow-Köpenick und Tempelhof-Schöneberg, teilte der Pressesprecher der Deutsche Wohnen, Marko Rosteck, rbb|24 mit.

Luxussanierungen nicht geplant

Ein Teil der Häuser befinde sich in Milieuschutzgebieten, so Rosteck am Freitag weiter. Hier wolle sich die Deutsche Wohnen mit den Bezirken darüber verständigen, ob diese Abwendungsvereinbarungen vorlegen, die das Unternehmen unterzeichnen soll. Mithilfe solcher Vereinbarungen können Käufer das Vorkaufsrecht der Bezirke aushebeln, indem sie zusichern, die Anforderungen des Milieuschutzes - und damit bezahlbare Mieten - weiter einzuhalten. Abwendungsvereinbarungen seien für das Unternehmen keine große Sache, sagte Pressesprecher Rosteck dem rbb. Mit diesen habe man gerechnet. Da keine Luxussanierungen geplant seien, sondern die betroffenen Häuser langfristig im Bestand bleiben sollten, sei das kein Problem.



Laut "Tagespiegel" liegen allein in Friedrichshain-Kreuzberg elf von zwölf Häusern, die die Deutsche Wohnen kaufen wolle, in Milieuschutzgebieten. Es gibt in Berlin (Stand: Nov. 2019) 58 Milieuschutzgebiete in neun Bezirken. Der Senat ermutigt die Bezirke seit geraumer Zeit, mehr solcher Gebiete auszuweisen und stärker auf die Ausübung von Vorkaufsrechten zu setzen.

Zurückhaltung bei Neubauprojekten

Im vergangenen Winter hatte das Unternehmen dem rbb mitgeteilt, dass man wegen des Mietendeckels Investitionen in Berlin in Höhe von einer Milliarde Euro auf den Prüfstand stelle und 5.000 Wohnungen verkaufen wolle. Statt in der Hauptstadt wolle man insbesondere bei Neubauten verstärkt in Regionen außerhalb, beispielsweise in Potsdam und Leipzig, investieren. Das sei auch noch immer der Fall, sagte Pressesprecher Rosteck am Freitag. Neubauprojekte, die in Berlin zudem immer länger bräuchten als in anderen Städten, sehe man weiterhin kritisch. Da beobachte man, wie sich die Lage entwickele. "Das Investitionsklima ist in Berlin durch den Mietendeckel nicht gerade freundlich", sagt Rosteck nun. Das gelte aber nicht für den Ankauf von Bestandsobjekten.

Der DW gehören mehr als 100.000 Berliner Wohnungen

Die börsennotierte Deutsche Wohnen ist mit rund 110.000 Wohnungen in und um Berlin größer privater Vermieter in der Hauptstadtregion. Der Anteil der Deutschen Wohnen am Berliner Mietmarkt liegt nach Angaben von DW-Sprecher Rosteck momentan bei fünf bis sechs Prozent. Den größten Bestand gibt es mit 14.875 Wohnungen in Marzahn-Hellersdorf. Es folgt Spandau mit 13.761 Wohnungen. Auf Platz drei ist Neukölln mit 12.516 Wohnungen. Seit 2010 hat die Deutsche Wohnen in Berlin stetig Wohnungen zugekauft. Doch im Dezember 2019 hat das Land Berlin drei Wohnquartiere von der Deutschen Wohnen zurückgekauft. Die 2.142 Wohnungen und 33 Gewerbeeinheiten in Lichterfelde, Spandau und Schöneberg wurden von der landeseigenen Degewo übernommen.



