Die Modemessen Premium und Neonyt, zwei zentrale Bestandteile der Fashion Week Berlin, finden im kommenden Jahr in Frankfurt am Main statt. In Frankfurt soll in der Nähe des Messegeländes eine "Frankfurt Fashion Week" etabliert werden, wie der Veranstalter Premium Group am Montag bekannt gab. Die Berliner Fashion Week, die in den vergangenen Jahren pro Saison rund 70.000 Besucher anlockte, steht damit vor dem Aus: Die bisher in der Mercedes Benz Arena stattfindenden Modeschauen machen nur einen kleinen Teil der Veranstaltung aus, das Hauptaugenmerk der Fashion-Week liegt auf den Messen.

Die Modemesse "Premium" fand zuletzt in der Station Berlin im Gleisdreieckpark statt, die Messe Neonyt präsentierte nachhaltige Mode bislang im Flughafen Tempelhof.