1.200 Jobs auf der Kippe - Karstadt baut Kaufhaus am Hermannplatz trotz Filial-Schließungen

22.06.20 | 15:45 Uhr

Der letzte deutsche Warenhauskonzern will sieben seiner Filialen in der Region dicht machen. 1.200 Mitarbeiter sind von Kündigung bedroht. Trotzdem will die Signa-Gruppe das bestehende Kaufhaus am Hermannplatz abreißen und durch einen Neubau ersetzen.



Das geplante neue Karstadt-Kaufhaus am Hermannplatz in Berlin-Kreuzberg soll trotz der angekündigten Schließung von Filialen von Galeria Karstadt Kaufhof gebaut werden. Das machte der Eigner der Handelskette, die Signa-Gruppe, auf rbb-Nachfrage am Montag bekannt. Das österreichische Immobilienunternehmen Signa, das Karstadt Kaufhof 2019 übernommen hatte, will das bestehende Einkaufszentrum am Hermannplatz abreißen und durch einen Neubau im Stil der 1920er Jahre ersetzen. Daran halte man fest, sagte jetzt ein Signa-Sprecher. Der Neubau soll Platz für Gewerbe, Wohnungen, lokale Initiativen und eine Kita bieten. Auch die anderen Signa-Projekte in Berlin werde man fortführen, hieß es. Dazu zählen unter anderem der Um- und Ausbau der Karstadt-Filiale am Kurfürstendamm und der Bau eines neuen Hochhauses am Ostbahnhof. Signa hatte angekündigt, 3,5 Milliarden Euro in Berliner Immobilien investieren zu wollen.

Krisentreffen über die Zukunft der Beschäftigten

Am Vormittag kamen Gewerkschaftsvertreter und Betroffenen zu einem Krisentreffen zu den Schließungsplänen zusammen. Dabei sollte es vor allem um die Zukunft der Beschäftigten gehen. Auch der Berliner Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) hatte seine Teilnahme an dem Treffen angekündigt.

Die Gewerkschaft Verdi befürchtet nach eigener Aussage, dass es für die 1.200 betroffenen Mitarbeiter nur sehr schwer werden könnte, wieder in der Branche Arbeit zu finden. Es gebe nur noch diesen einen Konzern, "Warenhausarbeitsplätze werden die Betroffenen nicht wieder finden", sagte Verdi-Handelsexpertin Erika Ritter am Montag dem rbb. Man müsse sie vorbereiten auf andere Beschäftigungsarten, eventuell in Richtung Digitalisierung. Bei Karstadt-Kaufhof habe man es mit einer langjährig dort arbeitenden Belegschaft, vor allem Frauen, zu tun, so die Fachbereichsleiterin. "Für die Jungen ist es einfacher neu zu starten. Für die Lebensälteren geht es einfach um Zeitgewinn, um es zum Bezug von Rente zu schaffen." Man kämpfe zunächst einmal um jeden Arbeitsplatz und jeden Standort, egal, ob er auf der Schließungsliste stehe oder nicht, sagte Ritter dem rbb. "Wir wissen nicht, ob uns das gelingt, aber wer es nicht versucht, schafft auch nichts."

Mitarbeiter der Karstadt-Filiale am Leopoldplatz protestieren gegen die Schließung.

Müller: Wir brauchen Warenhäuser in unseren Quartieren

Verdi befürchtet Ritter zufolge auch Auswirkungen auf den Einzelhandel um die betroffenen Filialen herum. Man wolle, dass diese Schließungsliste verringert werde, damit diese Warenhäuser als Anker-Anbieter in den Innenstädten und Stadtteil-Zentren auch weiterhin eine Magnetwirkung ausüben könnten. Wenn das nicht gelinge, brauche es für die Zentren Unterstützung durch die Bezirksämter, den Senat oder die Stadtverwaltungen, so Ritter. Diese Auswirkungen auf die Innenstädte befürchtet auch Berlins Regierender Bürgermeister. Am Rande des Krisentreffens erklärte Müller gegenüber dem rbb, dass die Warenhauskette Galeria Karstadt Kaufhof als Vermieter auch Mietverträge mit anderen Mietern habe. "Wir brauchen die Vermietung, wir brauchen die Warenhäuser in unseren Quartieren. Und die Vermieter müssen ein daran Interesse haben, Mieter zu haben die sich nahtlos die Miete leisten können", fügte Müller hinzu. Wegen der geplanten Schließung von sechs Warenhäusern des Konzerns in Berlin hatten am Samstag vor einigen Filialen Menschen protestiert. Nach Angaben der Polizei demonstrierten am Vormittag etwa 30 Personen vor der Filiale am Leopoldplatz in Wedding und 80 Personen vor der Filiale an der Wilmersdorfer Straße in Charlottenburg.



Von den Schließungen könnten in der Region 1.200 Beschäftigte betroffen sein

Von den Schließungen könnten in der Region nach Schätzungen von Verdi 1.200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter betroffen sein. Davon arbeiten 650 direkt in den Warenhäusern, die übrigen in integrierten Geschäften sowie Feinkostabteilungen und Reisebüros, wie Ritter am Samstag sagte. Für Galeria Karstadt Kaufhof war die Corona-Krise mit ihren Umsatzverlusten durch geschlossene Kaufhäuser das jüngste Riesenproblem einer jahrelangen Liste, geprägt dadurch, dass die Menschen neue Einkaufsgewohnheiten haben und das Internet zur immer stärkeren Konkurrenz wird. Insgesamt sechs Filialen der Warenhauskette Galeria-Karstadt-Kaufhof sollen in Berlin geschlossen werden. Neben Neukölln, Charlottenburg und Wedding sind noch die Standorte in Tempelhof, im Berliner Ringcenter an der Frankfurter Allee sowie in Hohenschönhausen betroffen.