Berliner Hotellerie und Gastronomie in der Krise

Unter der Corona-Krise leidet besonders die Gastronomie in der Touristen-Metropole Berlin: Die Umsatzeinbussen sind dramatisch und eine Perspektive kaum erkennbar. Das wurde auch bei einer Anhörung im Wirtschaftsausschuss des Abgeordnetenhauses deutlich. Von Thorsten Gabriel

Keine Gäste, kein Umsatz. "Ich kann Ihnen sagen, dass die blanke Angst herrscht in unserer Branche", zeichnet der Präsident des Berliner Hotel- und Gaststättenverbands, DEHOGA, Christian Andresen, vor den Abgeordneten ein düsteres Bild. "Es wird ein Rückgang der Umsätze in diesem Jahr in der gesamten Branche von über 50 Prozent prognostiziert und weit über 10.000 verlorene Arbeitsplätze.“