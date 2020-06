Ein Bündnis aus kleinen und mittelständischen Fuhr- und Logistikunternehmen will am Freitag in Berlin auf seine Situation aufmerksam machen.



Unter dem Motto “Kaputt gespart und Aus die Fahrt“ wollen die Spediteure mit ihren Lkw von der Avus-Raststätte über Messedamm, Kaiserdamm und Ernst-Reuter-Platz bis zum Brandenburger Tor fahren. Angemeldet wurden dafür rund 90 Fahrzeuge. Am Mittag ist eine Kundgebung auf dem Platz des 18. März geplant. Von 9 Uhr bis in den Nachmittag hinein dürfte es daher in der City-West zu erheblichen Verkehrsbehinderungen kommen.



Den Spediteuren geht es in erster Linie um aus ihrer Sicht "faire Preise" in der Logistik. Unter anderem fordern sie einen Mindestpreis pro Kilometer bei Komplettladungen.