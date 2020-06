karsten berlin Dienstag, 30.06.2020 | 16:39 Uhr

Weniger Parkhäuser,sorgen für mehr Wohnungen.Die Bedenken lösen sich in Luft auf,in den Geschäften steigt der Umsatz,die Menschen nutzen die neuen Freiräume.Also reißt die Parkhäuser dort ab.Und stellt dafür mehr Wohnraum zur verfügung.Nebebei git es dann auch weniger Verkehrstoten in Innenstädte.Da Auto-und LKW-Fahrer Menschen beim abiegen nicht sehen.Führt endlich die Tempolimits auf Autobahnen (120 Kilometer pro Stunde),Landstraßen(Tempo 80)und in den Städten(Tempo 30)ein.Anstatt Menschen zu animieren,mehr Autos zu kaufen,mit Abbiege-und Notbremsassistenten ect. und sonstigen schnick-schnack.Nur wenn die Infrastruktur in den Ballungsräumen und in den ländlichen Regionen ausgebaut,saniert und modernisiert werde,gelinge der Umstieg auf diese Verkehrsmittel.Und stoppt den Ausbau von Straßen.