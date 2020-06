Seit der Mietendeckel in Kraft ist, dürfen Mieten in Berlin nicht höher liegen als am 18. Juni 2019. Die meisten Vermieter scheinen sich daran zu halten - Behörden haben wenig Hinweise auf das Gegenteil. Online-Portale sehen aber negative Auswirkungen für die Mieter. Von Thorsten Gabriel

Blickt man darüber hinaus auf all die Zahlen, die derzeit von verschiedenen Seiten zur Wirkung des Mietendeckels veröffentlicht werden, ergibt sich eher ein diffuses Bild: Wie das Gesetz auf den Markt wirkt, bleibt vorerst unklar. Das einzige, was wirklich greifbar ist, ist Verunsicherung bei allen Beteiligten, weil das Gesetz zwar einerseits gilt, andererseits aber Gerichte das letzte Wort dazu noch nicht gesprochen haben.

Welche der beiden Onlineplattformen in ihrer Statistik-Auswertung der Realität des Mietwohnungsmarkts näher kommt, lässt sich kaum sagen, weil Immowelt und ImmoScout24 sich, was ihre Datenbasis angeht, nur ansatzweise in die Karten schauen lassen. Bei Immowelt heißt es, es seien ausschließlich Angebote berücksichtigt worden, die vermehrt nachgefragt wurden. Wie viele Inserate in die Berechnungen einflossen, lässt das Portal offen. Von ImmoScout24 hieß es nur, es sei eine Anzahl von Angebotsmieten im oberen dreistelligen Bereich ausgewertet worden.

Während bei Immowelt die Mieten überwiegend sinken oder stagnieren, verzeichnet ImmoScout24 in etlichen Stadtteilen auch drastische prozentuale Mietsteigerungen. In Oberschöneweide etwa stiegen die Angebotsmieten um mehr als 30 Prozent, von im Schnitt 10,93 Euro auf 14,25 Euro. Für Friedrichshain weist ImmoScout24 eine Mietsteigerung um 18,2 Prozent aus, von 15,07 Euro auf 17,82 Euro. Immowelt dagegen sieht in Friedrichshain einen Rückgang der Mieten um sechs Prozent, von 14,80 Euro auf 14 Euro.