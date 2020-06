Zum ersten Mal in der Corona-Krise dürfen Berliner Geschäfte und Einkaufszentren wieder am Sonntag öffnen. Möglich ist das an diesem Sonntag zwischen 13.00 und 20.00 Uhr. Anlass ist die Fête de la Musique - die wegen des Verbots von Großveranstaltungen in diesem Jahr weitgehend ausfallen wird. Stattdessen gibt es ein Onlinekonzept, bei dem Musikerinnen und Musiker aus ihren Wohnzimmern und von ihren Balkonen auf die Website der Fête gestreamt werden.



Man sei sehr froh über jede mögliche zusätzliche Öffnung und darüber, mit etwas mehr Zeit und Attraktivität für die Kunden da zu sein, sagte der Hauptgeschäftsführer des Handelsverbands Berlin-Brandenburg, Nils Busch-Petersen, rbb 88,8.



Laut Verband ist der Einzelhandel durch die Corona-Krise sehr stark angeschlagen. Allein in Berlin sei mehr als eine Milliarde Euro Verlust entstanden.