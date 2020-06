Auf die kleinen Basilikumblätter in Berlin-Tempelhof strahlt rotes Licht. Die Pflanze ist noch jung, aber sie wächst gut. Kein Wind weht, keine Insekten fliegen durch die Luft, es gibt nicht einmal Erde um die Pflanze herum. Sie steht in einem Glaskasten. Neben ihr andere Pflanzen der selben Generation, über ihr LED-Leuchten, unter ihr die nächste Etage mit Kräutern - alle in Schränken. Die Anlage sieht aus wie die Reihen von Tiefkühlschränken im Supermarkt - es ist aber ein Indoor-Kräutergarten.

Den mit konzipiert hat Guy Galonska. Der Israeli hat das Startup "infarm" mibegründet, eine Firma, die mit "vertical gardening" - also dem Pflanzenanbau übereinander statt nebeneinander auf einem Feld - die Lebensmittelproduktion auf den Kopf stellen will. "Die Vision ist, ein neues Lebensmittelsystem aufzubauen, mit dem sich Städte selbst versorgen können", sagt Galonska.

"Infarm" wurde 2013 in Berlin gegründet. Heute baut das Unternehmen in mehreren europäischen Ländern, in den USA und Kanada 65 verschiedene Kräuter, Blattgemüse und Keimlingsorten an - alles übereinander. Die Firma vermietet Gewächshausschränke an Supermärkte und an Sternerestaurants, die somit die Kräuter erst wenige Augenblicke vor dem Kauf tatsächlich ernten müssen. Pestizide werden nicht verwendet.

Für den vertikalen Anbau, so verspricht es "Infarm", würde nur ein Prozent der Fläche gebraucht, die sonst für den Anbau in der Landwirtschaft nötig sind. Außerdem nur fünf Prozent des Wassers und zehn Prozent der Transportkosten. Denn das in der Stadt angebaute Gemüse soll auch dort gegessen werden. "Wir können den Händlern ganz individuelle Angebote machen. Wir können genau den Koriander liefern, den sie mögen. Oder die Tomate, die gut für sie ist", sagt Unternehmer Galonska.