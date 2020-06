Bombardier Transportation (BT) mit Sitz in Berlin ist die Zugsparte des kanadischen Bombardier-Konzerns, der auch Flugzeuge baut. Weltweit arbeiten in der Sparte rund 36.000 Beschäftigte. Die größten deutschen Standorte liegen in Görlitz und Bautzen in Sachsen sowie Hennigsdorf bei Berlin. Bombardier hatte erst vor drei Jahren den Abbau von 2.200 Stellen seiner damals 8.500 Stellen in Deutschland angekündigt.

Im Februar hatte der französische Konkurrent Alstom angekündigt, BT zu übernehmen.