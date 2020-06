Dieser Rückgang betreffe sowohl Akademiker als auch Berufsanfänger nach Abschluss einer Lehre. "Klar wird hier: Wer jetzt und in den kommenden Monaten eine Ausbildung abschließt, hat es schwerer, einen Job zu finden." Ein Vorhersage, welche Bereiche dies genau treffe, sei da aber noch nicht möglich. "Azubis aber haben vielleicht gegenüber Studenten den Vorteil, dass sie oft näher dran sind an ihrem Unternehmen, wo sie später auch arbeiten könnten – das ist eventuell ein Pluspunkt", sagte Schäfer.

Der Arbeitsmarktsexperte verwies auf die ebenfalls am Mittwoch vorgestellte Frühjahrsstudie zu den Chancen in den MINT-Berufen [www.iwkoeln.de], die belege, dass sich die Pandemie auch in diesem Bereich mit einer Verknappung des Stellenangebots auswirke. Hier in den Feldern mit Qualifikationen in Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik gebe es allerdings auch weiterhin einen klaren Abstand zwischen einem großen Bedarf gegenüber einem kleineren Angebot an Einsteigern. "Die IT-Fachkräftelücke besteht dort weiter", sagte Schäfer.



Genauere Prognosen für bestimmte Branchen seien derzeit nur schwer abzulesen, doch sei bereits jetzt deutlich erkennbar, dass durch die Krise die Digitalisierung einen Schub bekommen habe. Die Nachhaltigkeit dieses Schubs hänge aber auch von den weiteren Einschränkungen durch die Pandemie ab.