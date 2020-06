Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi hat die Beschäftigten von Galeria-Kaufhof-Karstadt am Freitag zu einer Kundgebung vor der Filiale am Leopoldplatz in Berlin-Mitte aufgerufen. "Wir kämpfen für den Erhalt der Kaufhausstandorte", teilte Verdi-Handelsexpertin Erika Ritter am Donnerstag mit. Neben einer Demonstration und Reden ist auch eine Menschenkette rund um das Karstadt-Gebäude geplant.

In Berlin sollen insgesamt sechs von elf Filialen geschlossen werden, außerdem das Potsdamer Kaufhaus. 1.000 von 2.100 Beschäftigten in Berlin und 210 von 400 in Brandenburg wären davon betroffen.