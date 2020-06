Die Polizei zählte etwa 1.600 Demonstranten bei der Protestaktion am Dienstagmittag im Regierungsviertel. Eine Sprecherin von Fridays for Future sprach von über 2.000 Leuten. Die Schüler-Bewegung hatte demnach an 60 Orten in Deutschland zu Protesten aufgerufen.

Bei einer Kundgebung von Fridays for Future am Brandenburger Tor beteiligten sich nach Angaben Veranstalter am Vormittag rund 200 Menschen. Unter ihnen war auch die Klimaschutzaktivistin Luisa Neubauer. Sie hielt ein Schild mit der Aufschrift: "Was habt ihr an Klimakrise nicht verstanden?"

Ein Ende der Menschenkette sollte sich vor dem Hauptsitz des Verbandes der deutschen Autoindustrie (VDA) in der Behrensstraße befinden. Der Lobbyistenverband hatte zeitgleich zu einer Feierstunde auf dem Platz der Republik vor dem Reichstagsgebäude aufgerufen, unter dem Motto: "Freie Fahrt für freies Geld".