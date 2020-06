Brief an Immobilienbesitzer

In ihrem Schreiben weisen Müller und Pop auf die "dramatischen Auswirkungen" auf die mehr als 1.000 Beschäftigten hin, zudem seien die Filialschließungen negativ für den Handelsstandort Berlin "aber auch die Berliner Wirtschaft in Gänze". Deswegen wolle der Senat jedes Warenhaus einzelnen betrachten und unter anderem über Lösungen im Zusammenhang mit Mietsenkungen sprechen.

Der Berliner Senat versucht die von Schließung betroffenen Filialen der Galeria Karstadt Kaufhof mit eigenen Verhandlungen zu retten. In einem gemeinsamen Brief bitten der Regierende Bürgermeister Michael Müller (SPD) und Wirtschaftssenatorin Ramona Pop (Grüne) dringend um ein baldiges Gespräch "über mögliche Fortführungsperspektiven für den jeweiligen Standort und die Sicherung von Arbeitsplätzen", wie der rbb am Mittwoch aus Senatskreisen erfuhr.

"Berlin wird um die bedrohten Standorte und Arbeitsplätze kämpfen", hatte Pop am Dienstag auf Nachfrage des rbb erklärt. "Die Kaufhäuser sind deutschlandweit für Fußgängerzonen, in Berlin für viele Kieze zentral." Es zeige sich allerdings auch, so Pop, dass das Modell Kaufhaus "modernisiert werden muss, um wieder attraktiv zu werden". Dafür müssten sich die Warenhäuser stärker für ihre Kieze öffnen, mit lokalen Akteuren zusammenarbeiten und mehr Erlebnis-Charakter schaffen.

Müller hatte nach der Senatssitzung am Dienstag angekündigt, auch mit Armin Laschet (CDU),

dem Ministerpräsidenten von Nordrhein-Westfalen, zu sprechen. In NRW ist der Firmensitz des Konzerns. "Ich möchte das gerne abgestimmt machen, auch mit NRW", so Müller. Einen engen Austausch gebe es außerdem mit den Betriebsräten. "Wir werden auch in den nächsten Tagen mit Sicherheit noch einmal zusammenkommen, wenn wir eine Rückkopplung haben, wie die Situation bei den Vermietern ist, ob und wie sie sich auf Gespräche und mögliche Mietänderungen einlassen", sagte Müller.

"Wir hatten auch eine Runde mit den zwölf Bezirksbürgermeistern, die sich natürlich sehr große Sorgen machen wegen ihrer Einkaufsstraßen und ihrer Quartiere", so der Berliner Regierungschef. "Die Warenhäuser sind von großer Bedeutung auch für die anliegenden Einzelhandelsgeschäfte, die diesen Anziehungspunkt und Anker brauchen."

In Berlin sollen sechs von elf Filialen geschlossen werden, außerdem das Potsdamer Kaufhaus. 1.000 von 2.100 Beschäftigten in Berlin und 210 von 400 in Brandenburg wären davon betroffen.