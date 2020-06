Berlin wird ab 2021 eine Nachtzug-Verbindung mit Stockholm haben. Das hat das private schwedische Bahnunternehmen Snelltaget (Snälltåget) angekündigt. Zuerst berichtete die "Berliner Zeitung" über die neue Linie. Snelltaget betreibt bereits einen Nachtzug nach Malmö. Wegen der Corona-Pandemie ist diese Verbindung aber derzeit unterbrochen.

Im kommenden Jahr sollen die Züge auf der Strecke Stockholm-Malmö-Kopenhagen-Hamburg-Berlin rollen. In der schwedischen Hauptstadt ist Abfahrt um 16.20 Uhr, Ankunft in Berlin am nächsten Morgen um 8.25 Uhr. In umgekehrter Richtung geht es in Berlin um 21 Uhr los, Ankuft in Stockholm ist dann 14.25 Uhr. Zwischen Kopenhagen und Stockholm sind zehn Halte geplant, unter anderem in Lund, Linköping und Södertälje.