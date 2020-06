Das Konjunkturprogramm habe für Pop jedoch "schmerzliche Lücken". Dass die Bundesregierung entschieden hat, die Soloselbstständigen in die Grundsicherung zu überführen, hält sie "für den falschen Weg". Auch Studierende seien nicht berücksichtigt worden. Es sei zudem fraglich, so die Senatorin, ob die Senkung der Mehrwertsteuer wirklich bei den Menschen ankomme und welche Lenkungswirkung diese entfalte. Außerdem komme das Zuschussprogramm für kleine und mittlere Unternehmen zu spät.

So seien die 2,5 Milliarden Euro für den Öffentlichen Nahverkehr ein "ein gutes Signal, aber [...] zu wenig, um der Verkehrswende einen echten Schub zu geben", so Pop. Sie lobt aber auch eine für sie "überraschende" Entscheidung und meint damit den Verzicht auf die "klimaschädliche und wirtschaftlich fragwürdige Abwrackprämie."

Die kommunalpolitische Sprecherin der Brandenburger Linken-Fraktion, Andrea Johlige, warf dem Bund Zahlentricks vor. Tatsächlich umfasse das Konjunktur etwa 93 Millionen Euro weniger, da der Bund Kompensationen von Gewerbesteuerausfällen in den Rettungsschirm reinrechne. Länder und Kommunen müssten zudem die Senkung der Mehrwertsteuer zu großen Teilen tragen. "Allein dadurch wird es zusätzliche Steuerausfälle in den Kommunen in dreistelliger Millionenhöhe geben, die keinerlei Kompensation erfahren. Dem Bund ist deshalb zu sagen: Wer die Party bestellt, muss auch die Zeche zahlen!"

Der haushalts- und finanzpolitische Sprecher Ronny Kretschmer forderte, die Wirtschaft müsse "die Senkung der Mehrwertsteuer auch 1:1 an die Verbraucher weitergeben". Gleichzeitig belaste diese Maßnahme die Kommunen. "Deshalb sind hier weitere Unterstützungsmaßnahmen durch den Bund und das Land notwendig." Es wäre hilfreich gewesen, wenn sich der Bund an den Altschulden beteiligt hätte, so Kretschmer. Statt Rüstungs-Projekte vorzuziehen, habe der Fokus besser auf Digitalisierung, Infrastruktur und eine Verbesserung in der Pflege gelegt werden sollen.