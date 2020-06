Reisebus-Unternehmen wollen am Mittwoch erneut in Berlin demonstrieren, um auf ihre prekäre Lage in der Corona-Krise aufmerksam zu machen. Fast 1.000 Fahrzeuge aus ganz Deutschland erwarten die Initiatoren zu dem Protest. In einer Sternfahrt sollen die Konvois ab 10 Uhr zum Brandenburger Tor fahren, wo um 12 Uhr eine Kundgebung geplant ist. Zudem soll es eine Bus-Karawane auf der gesamten Straße des 17. Juni geben.

Mit dem Reiseverbot Mitte März sei den Unternehmen die Geschäftsgrundlage entzogen worden, erklärte der Bundesverband Deutscher Omnibusunternehmer (BDO) am Montag.