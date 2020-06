Interview | Mietendeckel in Berlin

Schattenmieten, Nutzungs- statt Mietverträge - und Zusatzgebühren: Der Berliner Mietendeckel treibt derzeit wilde Blüten. Was tun als Wohnungssuchender? In vielen Fällen müssen am Ende die Gerichte entscheiden, sagt Reiner Wild vom Mieterverein.