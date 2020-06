Etwa die Hälfte aller Mitarbeiter von Karstadt-Kaufhof in Berlin und Brandenburg muss nach Schätzungen der Gewerkschaft Verdi um ihre Arbeitsstellen bangen. Vor einigen Filialen bildeten sich am Samstag Proteste gegen die geplanten Schließungen.

Von den geplanten Schließungen bei Karstadt-Kaufhof könnten in Berlin 1.000 von etwa 2.100 Beschäftigten betroffen sein. Diese Schätzung gab am Samstag die Gewerkschaft Verdi bekannt. Davon arbeiten 650 direkt in den Warenhäusern, die übrigen in integrierten Geschäften sowie Feinkostabteilungen und Reisebüros, wie Verdi-Handelsexpertin Erika Ritter am Samstag sagte. In Brandenburg seien nach jetzigem Stand 210 von 400 Beschäftigten betroffen. So soll die Filiale in Potsdam an der Brandenburger Straße schließen. Potsdams Oberbürgermeister Mike Schubert (SPD) hatte bereits nach Bekanntwerden der Schließungspläne am Freitag gefordert, den Warenhaus-Standort "als Einkaufsmagnet für die Potsdamer Innenstadt" zu erhalten. Dafür müssten nun Händler und Stadt gemeinsam an einem Strang ziehen und zügig über die nächsten Schritte beraten, teilte er auf Twitter mit.

Die Filiale in Cottbus mit 80 Mitarbeitern bleibt erhalten. Die dortige Industrie- und Handelskammer reagierte erleichtert. "Man darf sich darauf nicht ausruhen," sagte aber IHK-Hauptgeschäftsführer Marcus Tolle am Samstag Antenne Brandenburg vom rbb. Tolle sprach von einem Warnzeichen. Er rief dazu auf, "das ganze Areal da vor dem Kaufhaus wieder attraktiver zu machen, um damit auch eine Bindung für den Standort zu erzeugen."

Wegen der geplanten Schließung von sechs Warenhäusern des Konzerns in Berlin haben am Samstag vor einigen Filialen Menschen protestiert. Nach Angaben der Polizei demonstrierten am Vormittag etwa 30 Personen vor der Filiale am Leopoldplatz in Wedding und 80 Personen vor der Filiale an der Wilmersdorfer Straße in Charlottenburg.

Der Bezirksbürgermeister in Berlin-Mitte, Stephan von Dassel (Grüne), forderte auf dem Protest im Wedding, dass die Filiale "am Leo" bleiben müsse. Auch die Fraktionsvorsitzende der Grünen im Abgeordnetenhaus, Silke Gebel, forderte auf Twitter den Erhalt des Standorts Wedding. "Karstadt am Leopoldplatz ist ein wichtiger Anker im Kiez und hat mit seinen über 100 Beschäftigten eine soziale Verantwortung", schrieb Gebel, die die Solidaritätsbekundung am Leopoldplatz am Vormittag organisiert hatte.