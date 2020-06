Für einen Haushalt im Grundversorgungstarif mit einem Jahresstromverbrauch von 2200 Kilowattstunden erhöhe sich der Rechnungsbetrag um 3,87 Euro im Monat, teilte Vattenfall am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur mit. Das entspricht demnach einer Steigerung um knapp sechs Prozent.

Hunderttausende Berliner müssen von August an mehr für ihren Strom bezahlen. Der Grundversorger Vattenfall erhöht die Tarife und begründet dies mit höheren Steuern und Abgaben sowie gestiegenen Netz- und Beschaffungskosten.

Erneuerbare Energien in der Corona-Krise

Vattenfall hat rund 1,6 Millionen Kunden in Berlin. Konkret steigt der Verbrauchspreis von 31,14 Cent je Kilowattstunde auf 33,25 Cent. Der Grundpreis bleibt stabil bei 8,20 Euro pro Monat.



Das bedeutet, dass die Preiserhöhung umso stärker zu Buche schlägt, je mehr ein Haushalt verbraucht.



Für die Tarife Easy12 und Easy24 bezifferte Vattenfall die Preissteigerung auf rund 5,4 Prozent.

Die Kunden zahlen dabei vorerst den bisherigen Mehrwertsteuersatz. Senkt ihn der Bund wie angekündigt von 19 auf 16 Prozent, werde dies bei der Jahresrechnung berücksichtigt, versicherte Vattenfall. Die Bundesregierung will die Steuer von Juli an für ein halbes Jahr reduzieren, um in der Corona-Krise die Wirtschaft anzukurbeln.