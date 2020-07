Vor fünf Monaten beschlossen die Konzerne Alstom und Bombardier ihre Fusion. Was dieser Zusammenschluss für die Beschäftigten bedeutet, ist bislang unklar. Mit Protestaktionen unter anderem bei Bombardier in Hennigsdorf fordert die IG Metall nun Klarheit für die Zukunft.

Die IG Metall hat wegen der geplanten Fusion der Zughersteller Alstom und Bombardier für Donnerstag zu einem Aktionstag in den deutschen Bombardierwerken aufgerufen. Auch im Brandenburger Werk in Hennigsdorf finden der Gewerkschaft zufolge Proteste statt. Geplant sind laut IG Metall Flugblattaktionen und eine sogenannte "aktive Frühstückspause" vor dem Werktor.

Bombardier-Produktion in Hennigsdorf vor Teilverkauf

Neben den Protesten in Hennigsdorf finden auch Aktionen am Bombardier-Standort in Bautzen und Görlitz statt.



Der Hersteller der TGV-Hochgeschwindigkeitszüge Alstom hatte die Fusion im Februar ankündigt. Dafür sind nach damaligen Angaben 5,8 Milliarden bis 6,2 Milliarden Euro fällig. Derzeit untersuchen EU-Wettbewerbshüter die geplante Übernahme. Bis Mitte Juli soll eine Entscheidung fallen. Die Wettbewerbshüter können dann auch noch eine vertiefte Prüfung anordnen.