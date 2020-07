Das Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung schließt an das bisherige Schutzschirmverfahren an. Galeria Karstadt Kaufhof und Karstadt Sports reichten am Mittwoch beim Gericht die in den vergangenen Monaten erarbeiteten Insolvenzpläne mit den Details des Sanierungskonzepts ein. Das Gericht hat nun zu prüfen, ob die Pläne den gesetzlichen Voraussetzungen entsprechen. Zum Sachwalter wurde der Insolvenzexperte Frank Kebekus berufen, der die Unternehmen auch schon im Schutzschirmverfahren beaufsichtigt hatte.

Das Amtsgericht Essen hat für die Warenhauskette Galeria Karstadt Kaufhof und acht verbundene Unternehmen Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung angeordnet. Betroffen seien neben der Warenhauskette selbst die Tochterunternehmen Karstadt Sports, Galeria Logistik, Sportarena, Le Buffet, Dinea Gastronomie Karstadt Feinkost, Atrys I und Saks Fifth Avenue Off 5th Europe, teilte das Amtsgericht am Mittwoch mit.

Galeria Karstadt Kaufhof war durch die pandemiebedingte Schließung aller Filialen in eine schwere Krise geraten und hatte Anfang April Rettung in einem Schutzschirmverfahren suchen müssen. Nach den bisher bekannt gewordenen Sanierungsplänen sollen bundesweit 62 der 172 Warenhäuser, sowie 20 der 30 Niederlassungen der Tochter Karstadt Sports geschlossen werden. Außerdem sollen 26 von 50 Karstadt-Feinkost-Filialen dicht machen.

In Berlin sind sechs der insgesamt elf Karstadt-Kaufhof-Filialen sowie eine von Karstadt Sports von Schließungen betroffen: Wilmersdorfer Straße in Charlottenburg, Tempelhofer Damm in Tempelhof, Müllerstraße in Wedding, Berliner Ringcenter an der Frankfurter Allee, Linden Center in Berlin-Hohenschönhausen und Gropius-Passagen in Neukölln. Zudem soll die geplante Zweigstelle in Tegel nicht gebaut werden, dafür aber das Kaufhaus im 1920er-Jahre-Stil am Hermannplatz.

Der Berliner Senat hatte sich zuletzt um eine Einigung mit den Vermietern bemüht, allerdings bisher keinen Durchbruch erzielt. Gewerkschaftsangaben zufolge stehen 1.000 der insgesamt 2.100 Arbeitsplätze in Berlin auf dem Spiel.

In Brandenburg schließt nach den bisherigen Plänen eine der beiden Filialen. Künftig soll es in der Brandenburger Straße in Potsdam keine Karstadt-Anlaufstelle mehr geben.