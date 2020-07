Die Corona-Pandemie hat deutliche Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt. In Brandenburg sind deutlich mehr Menschen arbeitslos als noch vor einem Jahr. Allerdings ist die Lage dort weitaus weniger gravierend als in Berlin. In der Stadt liegt der Zuwachs bei fast 40 Prozent.

Die Zahl der Arbeitslosen ist in Berlin und Brandenburg im Juli spürbar angestiegen. Das teilte die zuständige Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit am Donnerstag mit. Grund für den Anstieg sind die Auswirkungen der weltweiten Covid-19-Pandemie.

Die Arbeitslosenquote liegt in Berlin derzeit bei 10,8 Prozent, im Juli 2019 war sie noch 2,8 Prozentpunkte niedriger (8,0 Prozent). "Insbesondere in Dienstleistungsbereichen, im Gastgewerbe und im Bereich Verkehr und Lagerwirtschaft liegen die Arbeitslos-Meldungen deutlich über den Vorjahreswerten", so die Arbeitsagentur. Hinzu komme der übliche Anstieg zur Sommer- und Ferienzeit.

Demnach sind in Berlin derzeit 215.305 Menschen arbeitslos gemeldet. Das waren 5.945 mehr als noch im Juni, was einem Plus von 2,8 Prozent entspricht. Der Vergleich mit dem Vorjahr zeigt jedoch, welchen Effekt das Coronavirus auf die Beschäftigung hat: Derzeit sind in Berlin 58.807 Menschen mehr arbeitslos als im Juli 2019 - ein Zuwachs von 37,6 Prozent.

Auch in Brandenburg melden sich viele Arbeitnehmer aus Gastgewerbe, Handel und Dienstleistung arbeitslos, im Gegensatz zu Berlin aber auch Menschen aus der Industrie. Die Arbeitslosenquote liegt in Brandenburg derzeit bei 6,5 Prozent, damit unverändert zum Vormonat und 0,8 Prozentpunkte höher als noch vor einem Jahr.

Ähnlich, aber weitaus weniger ausgeprägt, ist der Anstieg in Brandenburg . Momentan sind 87.304 Menschen arbeitslos gemeldet. Das sind 1.078 mehr als im Vormonat (ein Plus von 1,3 Prozent), aber 11.318 Personen mehr als noch im Juli 2019 (plus 14,9 Prozent).

"Wenngleich die Arbeitslosenzahlen nicht mehr so stark gestiegen sind wie im April und Mai, zeigt die Entwicklung, dass wir noch lange nicht durch sind", teilte der Leiter der Regionaldirektion Berlin-Brandenburg mit. "Es wäre jetzt wichtig, dass in den Unternehmen diese Zeit für den Re-Start gut genutzt wird, indem Weiterbildung und Qualifizierung organisiert werden. Das verschafft später Vorsprung."

Die Entwicklung am Arbeitsmarkt werde durch das Kurzarbeitergeld abgefedert, so die Agentur. Demnach seien im April in Berlin 208.400 Mitarbeiter aus 26.500 Betrieben in Kurzarbeit gewesen. Damit habe sich jeder siebte sozialversicherungspflichtigte Beschäftigte in Kurzarbeit befunden. In Brandenburg waren 106.600 Personen aus 16.200 Betrieben betroffen - etwa jeder achte sozialversicherungspflichtig Beschäftigte.

In der Region seien immer noch viele Leerstellen unbesetzt, so die Agentur. "Auch wenn einige Unternehmen dieses Jahr in der Ausbildung aussetzen, waren im Juli in Berlin immer noch über 6.300 Stellen in fast allen Berufen für den diesjährigen Ausbildungsstart frei. In Brandenburg waren es noch über 6.000 freie Ausbildungsplätze, davon viele im Berliner Umland, wo sie auch für Berliner Jugendliche gut erreichbar sind."