Für den Ausbau des Öffentlichen Nahverkehrs (ÖPNV) in Berlin stehen in den kommenden Jahren Milliardensummen bereit. Der Senat beschloss dazu am Dienstag einen neuen Verkehrsvertrag mit den Berliner Verkehrsbetrieben BVG. Der Vertrag legt fest, welche Leistungen die BVG in den nächsten 15 Jahren erbringen soll, aber auch der Umfang der Investitionen. Das Gesamtvolumen der geplanten Ausgaben beträgt 19 Milliarden Euro, wie Verkehrssenatorin Regine Günther (Grüne) mitteilte. Den Löwenanteil davon, nämlich 12,7 Milliarden Euro, umfassen die Grundvergütung der BVG sowie Tarifersatzleistungen zum Beispiel für Schüler, Auszubildende und Schwerbehinderte. Daneben sind 4,3 Milliarden Euro für Bau- und Sanierungsmaßnahmen vorgesehen, 2 Milliarden Euro fließen bis 2030 in die Umrüstung der Busflotte auf E-Antrieb sowie in die dafür nötige Infrastruktur.

Besonders in neue Fahrzeuge und in die Infrastruktur werde kräftig investiert, betont der Berliner Senat in seiner Mitteilung vom Dienstag: Während hier im vergangenen Jahrzehnt durchschnittlich knapp 300 Millionen Euro jährlich vorgesehen worden seien, würde diese Summe nun um mehr als das Zweieinhalbfache, nämlich auf durchschnittlich 800 Millionen Euro pro Jahr aufgestockt. Davon profitiere vor allem die U-Bahn (2,4 Milliarden Euro bis 2030) und die Straßenbahn (740 Millionen Euro). Das Straßenbahnnetz solle um knapp 40 Prozent erweitert werden, kündigt der Senat an. Bei der U-Bahn werde außerhalb des S-Bahn-Rings das 10-Minuten-Netz im Tagesverkehr "deutlich erhöht", so der Senat weiter.



Zudem wurde in dem Vertrag eine "Mobilitätsgarantie" beim Thema Barrierefreiheit festgeschrieben: Ab 2022 muss die BVG bei Störungen wie dem Ausfall von Aufzügen konkrete Alternativen innerhalb des ÖPNV anbieten. Wie genau das technisch umgesetzt werde, erarbeite man noch, heißt es in der Mitteilung des Senats.