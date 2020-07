Die Galeria-Karstadt-Kaufhof-Filiale im Ringcenter in Berlin-Lichtenberg bleibt geöffnet. Der Vorsitzende des Gesamtbetriebsrats der Warenhauskette, Jürgen Ettl, teilte am Freitag mit, die Schließung dieser Filiale sei vom Tisch. Auch Filialen in anderen Bundesländern könnten weiter betrieben werden.

Nach Zugeständnissen der Vermieter sei auch die Schließung der Warenhäuser in Bielefeld, im Alstertal-Einkaufszentrum in Hamburg, in Leonberg, in Nürnberg-Langwasser und in Singen vom Tisch. Damit seien gut 500 weitere Arbeitsplätze gerettet. Die Zahl der von der Schließung bedrohten Filialen sinkt damit von ursprünglich 62 auf 50. Ettl betonte gleichzeitig, er hoffe, dass es gelingen werde, noch weitere Filialen vor der Schließung zu bewahren. "Aufgeben ist für uns keine Option."



Der Warenhauskonzern Galeria Karstadt Kaufhof hatte im Juni angekündigt, sechs seiner elf Berliner Filialen und die Filiale in Potsdam schließen. Das Karstadt-Kaufhaus in der Potsdamer Innenstadt soll jedoch nach Zugeständnissen des Vermieters bestehen bleiben. In Berlin und Brandenburg betreibt der Konzern rund zwei Dutzend Filialen.