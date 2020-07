Bild: dpa/J. Zick

Interview | Mall-Sterben in Berlin - "Kaufhäuser sind ein Produkt der Vergangenheit"

11.07.20 | 08:10 Uhr

Berlin gilt als Mall-Hauptstadt. Fast 70 Einkaufszentren gibt es in der Stadt. Doch nicht erst seit der Coronapandemie kämpfen einige gegen Leerstand. Das Kaufverhalten der Menschen hat sich verändert. Ob das das Ende der Konsumpaläste bedeutet? Ein Gespräch mit dem Architekten Ralf Peters.



Jahrelang lockten Shoppingcenter Kunden mit ihrer riesigen Auswahl, ihrer Erreichbarkeit und einem Übermaß an Events und Veranstaltungen. Jedes Jahr, so schien es, kamen mehr und mehr Malls in das Stadtbild Berlins hinzu. Doch besonders während der Corona-Krise versuchen viele unnötige Ausgänge in Menschenmengen zu verhindern. War es das mit Malls und Kaufhäusern so wir sie kennen? Und was könnte theoretisch mit dem Platz geschehen, den diese Bauten hinterlassen.

rbb|24: Die Kaufhauskette Galeria Karstadt Kaufhof hat jüngst beschlossen 62 ihrer Filialen in ganz Deutschland zu schließen. Schon seit einigen Jahren sind Warenhäuser und Malls längst nicht so profitabel wie noch Anfang der 2000er. Bedeutet das das Ende des Mall?

Ralf Petersen: Das glaube ich nicht. Einige der Malls die heute erfolgreich sind, können auch zukünftig erfolgreich sein. Dazu müssen sie aber drei Faktoren oder Grundvoraussetzungen erfüllen. Die erste ist das Konzept: Wie ist die Zusammensetzung? Wie viel Geschosse hat die Mall. Wie ist die Atmosphäre in so einem Haus. Ist es das "Place to be" oder ist es das nicht. Zweitens: Die Qualität der Lage und die Erreichbarkeit. Drittens: Die Frage des Betriebs. Wird eine Mall sorgfältig betrieben. Verhindert man Leerstände. Wie schnell wird vermietet. Bietet es Attraktionen, Bequemlichkeiten. High End Malls aber auch Markthallenkonzepte, wie die Markthalle 9 bilden Lebensfreude ab. Aber es gibt eine Menge Malls die in den 70er und 80er Jahren entstanden sind. Die sind einfach nur Flächen die irgendwie besetzt wurden.

Zur Person privat/R. Petersen Ralf Petersen ist Architekt und Professor für Baukonstruktion und Entwerfen an der Hochsschule für Technik in Stuttgart. Seit 2008 betreibt er ein Architekturbüro in Berlin zur Entwicklung von urbanen Strategien. Mit Lehr- und Forschungsprojekten war er 2014 am Kyoto Institute of Technology in Japan und 2017 an der Rhode Island School of Design in den USA beschäftigt.

Das Kaufverhalten der Menschen hat sich nicht erst durch das Coronavirus verändert. Aber besonders jetzt versucht man unnötige Ausgänge in der Menschenmenge zu verhindern? Ist das Virus ein Brandbeschleuniger für das viel befürchtete Mall-Sterben?

Die Änderung des Kaufverhaltens hat nichts mit den Malls zu tun. Man konnte ja während des Lockdowns praktisch nicht einkaufen. Das war eine Sondersituation. Mit dem Lockdown hat natürlich auch der Umsatz der Malls gelitten. Im Züge der Corona-Krise sieht man, dass eine größere Wirtschaftskrise folgt. Es entsteht eine Verunsicherung, da gibt man Geld nur ungern aus und somit ist auch der Konsum reduziert. Sowas merkt der Handel als allererstes. Natürlich wird der Onlinehandel attraktiver und profitiert von diesem Lockdown. Genauso wie in der Arbeitswelt, werden wir auch Veränderungen im Handel wahrnehmen. Der Handel wird sich digitalisieren. Für die Kaufhäuser wird es schwierig. Aber ein Mall die gut aufgestellt ist, wird auch zukünftig gut funktionieren. Das KaDeWe oder die Galerie Lafayette in Paris funktionieren. Das hat mit der Art zu tun, mit der diese Häuser betrieben werden. Aber Kaufhäuser aus der Zeit um 1900, wie Karstadt, funktionieren seit mehreren Jahrzehnten nicht. Sie sind ein Produkt der Vergangenheit.

Malls haben in der Vergangenheit besonders dazu beigetragen, dass kleinere Geschäfte schließen mussten. Viele Innenstädte wurden dadurch leergefegt. Werden sich nun wieder kleinere Läden in der Innenstadt ansiedeln?

Es gibt schon seit langem die Pläne Städte zu vitalisieren, indem Einzelhandelskonzepte konzipiert werden. Der erste Versuch war bestimmte Sortimente nur in den Innenstädten zu verkaufen. Aber das allein reicht nicht. Es ist wichtig die Innenstädte zu urbanen Gebieten zu machen. Das kann man nur wenn man viele Nutzungen nebeneinander hat - Handel und Arbeiten und Wohnen und Kultur an einem Standort. Es ist wichtig, dass die Menschen in die Stadt zurückkehren und in der Stadt leben.

Malls lockten früher riesige Menschenmengen an. Können sie denn nicht wieder Leben in die Stadt einhauchen?

Malls sind kuratiert und kontrolliert und mit erzwungenem Konsum verbunden. Weil alle Flächen ökonomische Frequenz generieren müssen. Das ist nur scheinbar öffentlicher Raum. Da kann man sich nicht nach Ladenschluss treffen. Eine Simulierte Urbanität ersetzt nicht eine Innenstadt.

Bedeutet das auch einen Wandel in der Gesellschaft? Weg vom Konsum und hin zu freien öffentlichen Raum in Parks oder Plätzen?

Es ist so, dass die Innenstädte in den vergangenen 30-40 Jahren mit Einfluss des Handels und Konsums konzipiert wurden. Jetzt gibt es aber ein Überangebot. In jeder Innenstadt und in jeder Fußgängerzone Deutschlands sind dieselben Anbieter und Läden angesiedelt. Da macht es keinen Sinn irgendwo hinzufahren. Die Lustschwelle ist verschwunden. Da kriegt man niemanden dazu von einer Stadt in die nächste zu fahren, um etwas zu kaufen. Ich glaube, dass ist nicht nur dem Handel geschuldet, die Gesellschaft wandelt sich. Die Menschen verselbstständigen sich und machen sich unabhängig von ihrem Konsumenten-Dasein.

Sollten Malls aus den Innenstädten verschwinden, wäre für viel Platz gesorgt. Berlin hat bekanntlich Platzmangel, der den Wohnungsbau erschwert. Können Malls in Wohnraum umgewandelt werden?

Die Strukturen der Malls sind anders als Wohnhäuser. Das muss man intervenieren um Licht und Luft schaffen. Wohnungen brauchen Balkone oder einen Kontakt ins freie. Malls sind bekannt dafür keine Fenster zu haben. Es reicht nicht Betten in die Malls zu schieben. Man muss umbauen oder abreißen und neu sortieren. Aber es ist wichtig, dass Menschen in den Städten wohnen die bis jetzt als Warenlager vergrellt wurden. Die Menschen müssen wieder in der Stadt leben.

Auf dem Land ist es wiederrum eine andere Geschichte. Dort benötigen Menschen dringender Einkaufmöglichkeiten. Hieße das Malls könnten sich in kleineren Städten ansiedeln?

Malls benötigen große Einzugsgebiete und Besucherzahlen. Für ländliche Regionen braucht man andere Entwicklungskonzepte. Man muss darüber nachdenken, ob man nicht Handel und medizinische Versorgung kombiniert, wie es zum Beispiel in den USA gemacht wird. Nur ein Supermarkt und ein Bäcker reichen nicht aus. Diese Einkaufsmöglichkeiten auf dem Land müssen aber auch ein Ort sein, der gesellschaftliches Leben bietet. Da muss man Menschen treffen können ohne unbedingt einen Einkaufswagen vor sich herzuschieben. Die neue Arbeitswelt mit Homeoffice gibt ländlichen Regionen jetzt völlig andere Möglichkeiten. Plötzlich kann ich mich auch mit dem Laptop an den See setzen. Dazu muss man es aber auch attraktiver machen aufs Land zu ziehen. Danke für das Gespräch.

Das Interview führte Efthymis Angeloudis, rbb|24