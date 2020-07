Alexandra Strittmatter Montag, 20.07.2020 | 10:29 Uhr

Da hat die BVG und deren Partner beim Ausbau des WLAN-Netzes eine unschlagbare Ausreden gefunden: CORONA! Nicht zu vergessen der Wust an Vorschriften, Erlaubnisse, Genehmigungen, Unterschriften und Stempel.

Mir ist es auch eigendlich egal, ich muss nicht in der U-Bahn telefonieren und/oder surfen. Mir reichen schon die Anderen, die glauben, etwas in der Welt zu verpassen oder daran nicht teilhaben zu können.