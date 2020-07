Am Standort Hennigsdorf arbeiten nach Gewerkschaftsangaben rund 2.000 Stammbeschäftigte, hinzu kommen rund 500 Leiharbeiter. Neben den "Talent 3"-Regionalzügen, die unter anderem in Baden-Württemberg und Österreich im Einsatz sind, werden dort beispielsweise auch Straßenbahnen für Berlin und Metrozüge für Stockholm gefertigt.

Alstom und Bombardier wollen ihre Fusion zum weltweit zweitgrößten Zughersteller mit Zugeständnissen an die EU-Wettbewerbshüter durchsetzen. Davon ist auch das Bombardier-Werk in Hennigsdorf (Oberhavel) betroffen: Die dort angesiedelte Produktion von "Talent 3"-Nahverkehrszügen soll verkauft werden, wie die französische Alstom am Donnerstag mitteilte.

Auch der Alstom-Produktionsstandort Reichshoffen in Frankreich soll verkauft werden, so ein weiterer Vorschlag. Nach ersten Gesprächen mit der Europäischen Kommission lege Alstom in Abstimmung mit Bombardier diese Verpflichtungszusagen vor, um die potenziellen wettbewerblichen Bedenken der Kommission zu berücksichtigen, hieß es weiter. Die vorgeschlagenen Maßnahmen stünden nun unter dem Vorbehalt der Freigabe durch die Europäische Kommission. "Die damit verbundenen Verkäufe sollen in enger Abstimmung mit den Arbeitnehmervertretern umgesetzt werden", so Alstom.

Gewerkschaften hatten bereits befürchtet, dass Bombardier- und Alstom-Standorte wegen der Übernahme in Gefahr sind. Derzeit untersuchen EU-Wettbewerbshüter die geplante Übernahme. Bis Mitte Juli soll eine Entscheidung fallen. Die Wettbewerbshüter können dann auch noch eine vertiefte Prüfung anordnen. Wenn die Pläne dann durchgewunken werden, solle das Geschäft im ersten Halbjahr 2021 abgeschlossen sein. Alstom war allerdings bereits wegen Bedenken der EU-Wettbewerbshüter mit dem Versuch gescheitert, mit der Zugsparte von Siemens zu fusionieren.