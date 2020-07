rbb Video: Brandenburg aktuell | 02.07.2020 | Annette Dornieden | Bild: rbb

US-Produzent plant 250 Arbeitsplätze - Microvast-Batteriefabrik in Ludwigsfelde feiert Richtfest

02.07.20 | 21:11

Für die Batteriefabrik des US-Unternehmens Microvast ist am Donnerstag in Ludwigsfelde (Teltow-Fläming) Richtfest gefeiert worden. Das US-amerikanische Unternehmen will in Ludwigsfelde Batteriesysteme für Transporter und Lkw sowie für Sportwagen oder Geländewagen herstellen.



Der Bau soll im Dezember abgeschlossen werden, bis zu 250 Arbeitsplätze sollen entstehen. Zugleich verlegt die Microvast GmbH ihre Europazentrale von Frankfurt am Main in die 26.000-Einwohner-Stadt südlich von Berlin.



Steinbach würdigt "Baustein für wirtschaftliche Entwicklung"

Brandenburgs Wirtschaftsminister Jörg Steinbach (SPD) würdigte die entstehende Batteriefabrik als zentralen Baustein für die wirtschaftliche Entwicklung des Landes. "Denn Brandenburg hat die Chance, bei moderner Mobilität in der ersten Liga zu spielen", sagte Steinbach am Donnerstag beim Richtfest für die Produktionsanlage.



"Microvast steht in einer Reihe mit Ansiedlungen wie der Tesla-Gigafabrik in Grünheide, der Herstellung von Batteriekomponenten bei BASF in Schwarzheide oder dem Aufbau eines europäischen Testzentrums für autonomes Fahren bei der Dekra am Lausitzring", sagte Steinbach.

Mehr zum Thema rbb/Oppermann Verzicht auf Batterieproduktion - Tesla will weitere 40 Hektar Wald roden lassen

Microvast baut Turbo-Batterien