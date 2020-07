Bild: rbb/Asmussen

Schlachthöfe in Brandenburg - Schlachter dringend gesucht

29.07.20 | 06:51 Uhr

In deutschen Schlachthöfen arbeiten osteuropäische Fleischer unter schlechten Bedingungen für wenig Lohn. Die Bundesregierung will etwas dagegen tun. Aber wer will heute noch Fleischer werden? Von Marie Asmussen

Weiße Mütze, blauweiß-gestreiftes Hemd, helle Hose und Gummistiefel. So sitzt Nick Wagner im Frühstücksraum der Landfleischerei Ranzig. Sein Urgroßvater ist Jäger gewesen und der kleine Nick durfte früher zugucken, wenn Uropa die geschossenen Wildschweine zerlegt hat. Das gefiel dem Jungen und deshalb hat er sich vor drei Jahren - als mittlerweile ziemlich großer Nick - für eine Fleischerlehre bei der Agrargenossenschaft Ranzig entschieden.

Der Umgangston kann rau sein und die Arbeit körperlich schwer

Sechzig Schweine und vier Rinder - alle aus dem eigenen Stall bzw. von der eigenen Weide - werden pro Woche im Betrieb geschlachtet und zerlegt, anschließend verarbeitet und in eigenen Läden verkauft. Während der Ausbildung hat der 19-jährige alle diese Bereiche kennengelernt: den Verkauf im Laden, die Zubereitung von Convenience-Food, auch das Pökeln und Wurstmachen. Er hat gelernt, wie man Tiere schlachtet und wie man sie zerlegt. Sein Fazit nach fast abgeschlossener Lehre: Der Umgangston in der Fleischerei kann rau sein und die Arbeit körperlich schwer. Im Kühlraum ist es eisig, beim Wurstmachen dagegen heiß, vor allem im Sommer. Aber nach Feierabend ist der junge Mann meistens zufrieden. Weil man sieht, was man geschafft hat, sagt er, weil man im Team arbeitet. Das hier im Schlachthof sei eine ehrliche Arbeit, die eigentlich anerkannt werden sollte.

Wenn Nick von seinem Beruf erzählt wird er doof angeguckt

Doch mit der Anerkennung hapert es oft. Wenn der angehende Fleischer bei einer Fete gefragt wird: "Und, was machst Du so?" dann weiß er schon, wie es anschließend weitergeht. Mit den Frauen gar nicht, die sind dann nämlich erstmal weg, erzählt er - und grinst trotzdem. Bei solchen Gelegenheiten hat Nick Wagner auch Leute kennengelernt, die mehr vegetarisch oder vegan drauf waren, und die hätten ihn ganz schön doof angeguckt. Andere Gleichaltrige fanden das mit dem Schlachterberuf dagegen cool. Das sei doch mal was Neues, etwas Anderes. Die wollten dann wissen, wie das mit dem vielen Blut ist, das nun mal fließt, wenn Tiere geschlachtet werden. Die Schweine und Rinder der Agrargenossenschaft Ranzig werden am Tag vor dem Schlachten schon in einen Stall direkt nebenan vom Schlachthaus gebracht. Da geht Nick Wagner nach Feierabend manchmal rein und guckt sich die Tiere an. Um nicht zu vergessen, dass da vor dem Schlachten mal was gelebt hat, dass das Fleisch nicht einfach nur ein Produkt ist. Das ist dem 19-Jährigen ganz wichtig.

Auf die Fleischerlehrstelle gab es keine einzige Bewerbung

In der Fleischerei der Agrargenossenschaft Ranzig arbeiten zwölf Schlachter. Vier von ihnen kommen aus Polen. Personal zu kriegen wird immer schwieriger, sagt Frank Groß, Chef der Genossenschaft. Auf die Fleischerlehrstelle hat es in diesem Jahr keine einzige Bewerbung gegeben. Groß schließt deshalb nicht aus, dass auch in Ranzig eines Tages Schlachter mit Werkverträgen arbeiten, wenn man sonst niemanden findet. Die Arbeit müsse schließlich gemacht werden. Natürlich würde er lieber Leute direkt einstellen. Aber zur Not müsse man Alternativen finden. Die Bundesregierung will Werkverträge nur in der großen Fleischindustrie verbieten. In Betrieben mit weniger als dreißig Mitarbeitern sollen sie erlaubt bleiben. Eine Nachwuchskraft ist der Fleischerei in Ranzig immerhin sicher. Nick Wagner will nach seiner Gesellenprüfung dort bleiben und später vielleicht seinen Meister machen.