Spargelernte in Brandenburg geht um zwölf Prozent zurück

Die Spargelernte in Brandenburg fällt in diesem Jahr voraussichtlich deutlich niedriger aus als 2019. Wie das Statistische Bundesamt am Montag nach einer vorläufigen Schätzung mitteilte, lag die Menge bei 19.100 Tonnen und ging damit um zwölf Prozent zurück. Dies sei wahrscheinlich darauf zurückzuführen, dass wegen der Corona-Pandemie ausländische Erntehelfer fehlten.