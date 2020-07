Die Mitarbeiter des Charité Facility Management (CFM) haben am Montag in Berlin einen viertägigen Warnstreik begonnen. Die Gewerkschaft Verdi hat die CFM-Beschäftigten an allen Standorten der Klinik aufgerufen, ihre Arbeit niederzulegen. "Verdi ruft zum Warnstreik auf, weil Tarifverhandlungen zum erstmaligen Abschluss eines Tarifvertrages bei der CFM bislang zu keinem Ergebnis geführt haben", erklärte Gewerkschaftssekretär Marco Pavlik am Montag in einer Mitteilung.