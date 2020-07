imago-images/Seeliger Audio: Inforadio | 01.07.2020 | Harald Asel | Bild: imago-images/Seeliger

1. Juli 1990 - Heute vor 30 Jahren wurde die D-Mark in der DDR eingeführt

01.07.20 | 08:58 Uhr

Euphorische Stimmung herrscht in der Nacht vom 30. Juni auf den 1. Juli 1990, denn auf dem Alexanderplatz in Berlin eröffnet die erste westdeutsche Bank. Die D-Mark wird zur offiziellen Währung in der DDR. Aber nicht alle macht das glücklich. Von Harald Asel



Es ist eine logistische Meisterleistung: In den letzten Tagen vor dem 1. Juli 1990 werden auf den Ostberliner Straßen immer fantasievollere Wechselkurse ausgehandelt. Aber Punkt Mitternacht soll die Währungsunion wasserdicht sein. In den unterirdischen Tresoren der früheren Reichsbank, bisheriges ZK-Gebäude, zukünftiges Außenministerium, wird erst das neue, dann das eingesammelte alte Geld gelagert. Ministerpräsident Lothar de Maizière verbreitet am 30. Juni 1990 Zuversicht in einer Fernsehansprache: "Die Währungs-, Wirtschafts- und Sozialunion schafft ganz wesentliche Voraussetzungen für die Verwirklichung der deutschen Einheit." Schon wenige Tage zuvor hat Bundeskanzler Helmut Kohl versichert, es werde niemandem schlechter gehen als zuvor, dafür vielen besser.

Abhebe-Limit vorerst bei 2.000 DM

Der Umtauschkurs beträgt für Sparguthaben über einem gestaffelten Freibetrag zwei zu eins - für Löhne, Renten, Mieten, Schulden eins zu eins. Das ist eine politische, keine ökonomische Entscheidung. Am 1. Juli bilden sich vor den Banken lange Schlangen. Abheben können die DDR-Bürger erstmal nur bis zu 2.000 D-Mark. Der Kaufdrang der Menschen solle gezügelt werden, heißt es in einem Fernsehbericht in diesen Tagen. Vieles muss improvisiert werden. Da die Umstellung der Konten eine Weile dauert, erhalten ostdeutsche Landräte und Oberbürgermeister vom Ministerpräsidenten persönlich riesige Summen als Barschecks auf die Hand, um die Mitarbeiter-Gehälter zahlen zu können.

Aus den DDR-Münzen werden Türklinken

Um null Uhr am 1. Juli 1990 eröffnet als erstes westdeutsches Geldinstitut die Deutsche Bank eine Filiale am Alexanderplatz in Berlin. Die euphorische Stimmung kann SPD-Sozialpolitikerin Regine Hildebrandt damals nicht teilen: "Bei mir gab es eigentlich nur Empörung um null Uhr." Der Blick auf die D-Mark mache sie nicht glücklich, sagt Hildebrandt. "Wir sind es nicht gewohnt, so große soziale Unterschiede zu haben, wie sie jetzt kommen werden." Während die Waren aus dem Westen jetzt die Läden fluten, wird die weniger beliebte DDR-Produktion schlagartig teurer. Bis zum Jahresende wird 60 Prozent davon verschwinden. Und was wird aus dem DDR-Geld? Die Aluminiummünzen werden zu Türklinken umgeschmolzen, die Scheine sollen in einem Stollen bei Halberstadt verrotten. Doch 2002 werden sie wieder ausgebuddelt. Zu unsicher ist der Ort gegenüber Einbrechern. Das Geld wird schließlich verbrannt.

