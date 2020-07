Am Dienstag war den Flugbegleitern und Piloten mitgeteilt worden, dass etwa die Hälfte der mehr als 1.500 Stellen gestrichen werden soll. Außerdem ist geplant, die in Berlin stationierten Flugzeuge von 34 auf 18 zu reduzieren. rbb|24 berichtete.

Verdi sprach am Mittwoch von einem "schwarzen Tag" für den Berliner Luftverkehr. "Diese Entscheidung ist für uns nicht nachvollziehbar und auch nicht mit den Pandemie-Folgen zu erklären", teilte Verdi-Luftfahrsekretär Holger Rößler mit. "Der BER wird im Herbst ans Netz gehen und dies eröffnet für den Flugverkehr von und nach Berlin neue Chancen." Warum Easyjet jetzt seine Präsenz in Berlin halbiere, bleibe im Dunkeln, so Rößler. Die "voreilige Entscheidung" werde wirtschaftliche Folgen für den neuen Flughafen BER haben, so der Verdi-Sprecher weiter.

"Easyjet hat damit geworben, ein sozial verantwortlicher Arbeitgeber zu sein. Jetzt werden wir das Unternehmen an den eigenen Ansprüchen messen und erwarten, dass die Kürzungspläne überdacht werden. Wir werden um die Arbeitsplätze in Berlin kämpfen", so teilte Rößler mit.