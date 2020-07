Die Vorgaben des BSI-Gesetzes für Kritische-Infrastruktur-Betreiber - in Kraft seit Mai 2016 - hätten eigentlich schon längt behandelt werden müssen, sagte Atug rbb24 am Mittwochabend. "Dass man da jetzt nachzieht, ist erstmal positiv anzuerkennen, aber es zeigt, dass immer noch zu viele IT-Problemstellungen die Risiken nicht angemessen adressieren." Das vollständige Interview mit Manuel Atug können Sie oben im Player nachschauen.

Das IT-Sicherheitsgesetz [kritis.bund.de ] legt die Standards fest, wer zu den Betreibern kritischer Infrastruktur gehört und welche Sicherheitsstandards die Infrastruktur der Betreiber erfüllen müssen.

Die Berliner Wasserbetriebe hatten am Mittwoch bekannt gegeben, dass sie einer Sicherheitsanalyse zufolge nicht ausreichend gegen Hackerangriffe geschützt sind. Dies hatte der Berliner Tagesspiegel zuerst veröffentlicht. Demnach stellten Gutachter im Abwasserbereich 30 zum Teil gravierende Schwachstellen fest.



Die Wasserbetriebe hatten den Sicherheits-Check nach einer Daten-Panne selbst in Auftrag gegeben. Die beauftragte Firma stufte dabei die aktuelle Gefährdungslage als hoch ein. Betroffen sind vor allem die Pumpwerke. Beschrieben wird in dieser Analyse auch ein Szenario, dass ein schwerer Hacker-Angriff auf die IT zu einem mehrwöchigen Zusammenbruch der Abwasserentsorgung führen könnte. Eine Task Force des Unternehmens arbeitet nun ein Sofortprogramm ab, wie die Wasserbetriebe mitteilten. Die meisten Mängel sollen demnach in dieser Woche behoben sein.