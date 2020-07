Erneut wollen Karstadt-Kaufhof-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gegen die Schließung der Warenhäuser protestieren. Mit Trommeln und Trillerpfeifen wollen sie sich am Donnerstag vor der Karstadt Sports Filiale in Berlin-Charlottenburg versammeln und anschließend zum Gebäude der Eigentümergruppe Signa in der Kantstraße ziehen. Dort ist eine Abschlusskundgebung geplant.

Der Warenhauskonzern Galeria Karstadt Kaufhof hatte im Juni angekündigt, sechs seiner elf Berliner Filialen und die Filiale in Potsdam zu schließen. Auch eine von zwei Karstadt-Sports-Filialen ist in Berlin weiter bedroht. Das Karstadt-Kaufhäuser in der Potsdamer Innenstadt und in Berlin-Lichtenberg sollen jedoch nach Zugeständnissen des Vermieters bestehen bleiben. In Berlin und Brandenburg betreibt der Konzern rund zwei Dutzend Filialen.