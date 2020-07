Der Warenhauskonzern Galeria Karstadt Kaufhof wird weniger Häuser schließen, als zunächst angekündigt. An einigen Standorten gab es offenbar Zugeständnisse der Vermieter. Auch bei Karstadt in Potsdam können die Beschäftigten aufatmen.

Deutschlands letzter großer Warenhauskonzern Galeria Karstadt Kaufhof (GKK) will nach Zugeständnissen der Vermieter sechs Filialen weniger schließen als ursprünglich geplant. Das teilte der Vorsitzende der Geschäftsführung Miguel Müllenbach am Freitag in einem Mitarbeiterbrief mit. Das Karstadt-Kaufhaus in der Potsdamer Innenstadt soll demnach bestehen bleiben.

Auch die Karstadt-Warenhäuser Dortmund, Goslar und Nürnberg Lorenzkirche würden weiter bestehen, heißt es. Darüber hinaus gebe es Zukunftsperspektiven für die Filialen von Galeria Kaufhof in Chemnitz und Leverkusen. Insgesamt können dadurch rund 750 Mitarbeiter ihren Arbeitsplatz behalten.