Sechs Kaufhäuser von Galeria Karstadt Kaufhof sollen allein in Berlin schließen, unter anderem die Filiale in den Neuköllner Gropius-Passagen. Dort wollen heute erneut Beschäftigte gegen die Abwicklung auf die Straße gehen.

Beschäftigte von Karstadt-Kaufhof wollen am Donnerstag wieder gegen die geplanten Schließungen protestieren. Sie wollen sich vor der Filiale in den Gropius-Passagen in Neukölln treffen. Zu der Protestaktion hat die Gewerkschaft Verdi aufgerufen. Der Konzern hatte angekündigt, bundesweit Dutzende Standorte zu schließen.

In Berlin sind sechs der insgesamt elf Karstadt-Kaufhof-Filialen von Schließungen betroffen: neben den Gropius-Passagen die Filialen Wilmersdorfer Straße in Charlottenburg, Tempelhofer Damm in Tempelhof, Müllerstraße in Wedding sowie das Ringcenter an der Frankfurter Allee (an der Grenze zwischen Friedrichshain und Lichtenberg) und das Linden-Center in Hohenschönhausen. Auch eine Berliner Filiale von Karstadt Sport soll geschlossen werden. Zudem soll die geplante Zweigstelle in Tegel nicht gebaut werden, dafür aber das Kaufhaus im 1920er-Jahre-Stil am Hermannplatz.